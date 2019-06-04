Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 15:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.

Авто Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, а не о покупателях Словом, концерн Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, нежели о покупателе, нацеливаясь всего на несколько сотен клиентов в мире.

Спорт Анна и Сергей Семак снова женятся Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».

Армия и оружие Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным «Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.

Космос У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".

Наука Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.

Общество Счетная палата назвала самое закрытое министерство России Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).

Экономика Правительство утвердило программу комплексного развития села На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».

Политика В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.

Экономика Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.

Футбол Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе» Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.

Общество ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.

Политика МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.

Политика Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма» Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".

Происшествия Арестован украинский капитан затонувшего в Будапеште судна Центральный окружной суд арестовал капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает местное издание Bors Online.

Политика Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».

Армия и оружие В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.

Гаджеты В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит» В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.

Космос Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.

Культура BadComedian объяснил опасность его поражения в суде Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Происшествия На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.