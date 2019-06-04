Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 15:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.
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Диего Марадона: «Если „Манчестер Юнайтед“ нужен тренер, то я тот, кто готов к этому»

Матч ТВ20:08

Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Чемпионат15:48

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru15:51

Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru16:32

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Советский спорт15:33

Марадона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс15:30

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru15:15
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Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
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ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

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Обновлено в 15:27
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
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Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
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В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
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Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
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BadComedian объяснил опасность его поражения в суде

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Недалеко от Берлина возник сильный лесной пожар

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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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