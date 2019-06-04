Футбол
Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 15:51
Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.
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Происшествия
Более 300 уфимцев не могут вылететь из Анталии
В аэропорту Анталии находятся 342 уфимца.
Обновлено в 23:03
Авто
Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, а не о покупателях
Словом, концерн Bugatti мечтает о своих эксклюзивных автомобилях, нежели о покупателе, нацеливаясь всего на несколько сотен клиентов в мире.
Обновлено в 21:20
Происшествия
Подозреваемого в убийстве спецназовца привезли в СК
Обновлено в 01:00
Спорт
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Армия и оружие
Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным
«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено в 20:01
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Наука
Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей
Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено в 12:53
Общество
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Политика
В арсенале России может появиться кое-что поважнее нефти
В России, Австралии, Малайзии, да и в самих США, в Калифорнии, ведется добыча и открываются новые производства по их переработке.
Обновлено в 19:54
Экономика
Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России
Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
Обновлено в 20:36
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Итальянский «Удинезе» согласовал контракт с игроком столичного ЦСКА Родриго Бекао.
Обновлено в 22:33
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика
Медведев утвердил план реализации «регуляторной гильотины» в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил план реализации так называемой «регуляторной гильотины».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Политика
МИД Украины отреагировал на возможное возвращение России в ПАСЕ
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что возможное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) подрывает доверие к данной организации.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено в 21:51
Происшествия
Арестован украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Центральный окружной суд арестовал капитана судна, которое столкнулось с прогулочным катером на Дунае, сообщает местное издание Bors Online.
Обновлено 01 июня в 16:58
Политика
Грузинскую церковь вынуждают пустить греков на свои канонические земли
После заседания синода митрополит Чкондидский Петр заявил журналистам: «Грузинская православная церковь обязательно поддержит все справедливые решения и правомочное требование украинского народа».
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Во вторник, 4 июня, российский многоцелевой истребитель Су-35 трижды перехватывал самолет-наблюдатель Военно-морских сил США P-8A Poseidon в международном воздушном пространстве над Средиземным морем.
Обновлено в 22:34
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Космос
Галактика без темной материи появилась из-за неправильных подсчетов
В 2018 году исследование, опубликованное в журнале Nature, объявило об открытии галактики без темной материи.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Культура
BadComedian объяснил опасность его поражения в суде
Видеоблогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, не планирует удалять свой ролик по требованию кинокомпании Kinodanz.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Недалеко от Берлина возник сильный лесной пожар
Обновлено в 14:14
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные ягоды
Обновлено в 22:36
Происшествия
На Шиесе после столкновений с ОМОНом задержали семерых активистов
Семерых противников строительства мусорного полигона в Шиесе (Аргангельская область) задержали после столкновения с ОМОНом.
Обновлено в 08:19
Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Футбол
Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто
Обновлено в 21:53