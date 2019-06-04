Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 15:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.

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Политика Прокуратура Красноярского края начнет проверку Счетной палаты Напомним, по информации Новостей ТВК, Счетная палата стала иметь претензии к деятельности министерства лесного хозяйства после того, как семейная фирма Татьяны Давыденко перестала получать контракты на тушение лесных пожаров.

Общество На расширенной планерке глава Черногорска поздравил предпринимателей, подвел итоги месяца и наметил планы на будущее Глава Черногорска Василий Белоногов провёл расширенную планёрку, на которой были подведены итоги прошедшего месяца, а также намечен план работы администрации на ближайшее время.

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Происшествия В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы 30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.

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