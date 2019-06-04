Футбол

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru вчера в 15:51

Легендарный аргентинец Диего Марадона заявил, что он готов возглавить «Манчестер Юнайтед». Напомним, что тренером МЮ на данный момент является Оле-Гуннар Сульшер. Если МЮ понадобится тренер, то я готов.
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Марадона: если «МЮ» нуждается в тренере, я тот человек, который готов помочь

Чемпионатвчера в 15:48

Марадона готов возглавить «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 16:32

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ruвчера в 15:51

Диего Марадона: «Если „Манчестер Юнайтед“ нужен тренер, то я тот, кто готов к этому»

Матч ТВвчера в 20:08

Диего Марадона: Если «МЮ» нужен тренер, то я тот, кто подходит на эту роль

Советский спортвчера в 15:33

Марадона хочет возглавить «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспрессвчера в 15:30

Марадона заявил о готовности возглавить «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ruвчера в 15:15
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Футбол

Клопп рассказал, как отметил победу «Ливерпуля» в Лиге чемпионов

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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