Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

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