Футбол
Марадона в очередной раз раскритиковал сборную АргентиныSoccer.ru 09:48
Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:39, Ашберн
Политика
В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии
Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Общество
Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей
Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика
Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России
Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол
Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Обновлено в 09:08
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Спорт
Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира
Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Две маршрутки столкнулись под Петербургом
Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В летевший в Сочи самолёт ударила молния
«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Спорт
Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме
Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Авто
Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина
По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване
Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Политика
Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента
США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов.
Обновлено в 07:02
Политика
Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко
Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка
После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти
Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Политика
Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке
Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Футбол
Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»
Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии
Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Общество
В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Футбол
«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»
"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино
Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российских границ
Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Музыка
В Египте вышел первый поп-сингл на арабском языке в исполнении россиянки
В Египте вышел первый сингл на арабском языке в исполнении россиянки Анастасии Бисеровой.
Обновлено в 08:58
Наука
Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего
Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Спорт
Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью
Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Авто
Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года
2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30