Футбол

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную АргентиныSoccer.ru 09:48

Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.
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Диего Марадона – об Аргентине: «Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов»

Спорт-Экспресс09:52

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Sportbox.RU10:27

Марадона: матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов

Чемпионат10:20

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Матч ТВ10:27

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

Soccer.ru09:48

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

News.ru10:02
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Политика

В ФРГ заявили о решающей роли РФ в урегулировании кризиса в Сирии

Кризис в Сирии может быть решен политическим путем только при участии России, считает министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Обновлено в 04:51
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Общество

Суд вновь обязал Тарасова выплатить экс-жене более 7 млн рублей

Ранее судебный пристав вынес постановление о взыскании долга с Тарасова в размере около 7,5 миллионов.
Обновлено вчера в 13:06
Экономика

Экономист посчитал, во сколько обошлось присоединение Крыма к России

Экономист Сергей Алексашенко посчитал стоимость присоединения Крыма к России.
Обновлено в 09:08
Футбол

Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Обновлено в 09:08
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

В интернете появилось видео, которое снимали пассажиры круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие в норвежских водах.
Обновлено в 02:37
Спорт

Лыжница Непряева стала второй в общем зачете Кубка мира

Российская лыжница Наталья Непряева заняла второе место в общем зачете Кубка мира по итогам сезона-2018/19, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Две маршрутки столкнулись под Петербургом

Из-за ДТП с участием двух маршрутных такси пострадали 11 человек, семь из которых экстренно госпитализировали, сообщает ТАСС со ссылкой на региональные управления ГИБДД.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В летевший в Сочи самолёт ударила молния

«При заходе на посадку на удалении 35 км от аэропорта Сочи в самолёт авиакомпании «Победа» попала молния», — указано в тексте.
Обновлено в 07:29
Спорт

Загитова впервые упала на чемпионате мира в Сайтаме

Российская фигуристка Алина Загитова, ставшая чемпионкой мира на соревнованиях в Сайтаме (Япония), допустила первое падение во время исполнения показательного номера.
Обновлено в 09:08
Авто

Составлен ТОП-3 основных признаков некачественного бензина

По словам экспертов, некачественный бензин дает о себе знать практически сразу же, и чем он хуже, тем сильнее проявления «паленки».
Обновлено в 01:00
Происшествия

Пилот протаранил самолетом свой дом в Ботсване

Пилот протаранил самолетом собственный дом неподалеку от столицы Ботсваны Габороне. Об этом пишет портал The Citizen 24 марта.
Обновлено в 08:20
Политика

Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента

США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов.
Обновлено в 07:02
Политика

Тимошенко сообщила о расследовании в ЕС против Порошенко

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко сообщила о начале Евросоюзом, Британией и США антикоррупционного расследования в отношении украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла драка

После победы бойцов из Северной Осетии на турнире в Чечне произошла массовая драка. Видео появилось в социальных сетях.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес

Родная мать спасла Баскова от нелепейшей смерти

Басков вспомнил в эфире программы "Привет, Андрей", как примерно десять лет назад один известный российский врач посоветовал музыканту начать принимать гормональные препараты.
Обновлено в 08:54
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев за несколько часов до официального объявления об отставке позвонил президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 09:51
Футбол

Азар опроверг информацию о договоренности с «Реалом»

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию о том, что он согласился перейти в «Реал».
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия

Полиция газом и дубинками разгоняла хоккейных фанатов в Финляндии

Массовая драка хоккейных болельщиков произошла в Хельсинки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:10
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается сильнейший снегопад

Обновлено вчера в 17:24
Политика

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни во время его встречи с избирателями в городе Вантаа, пишет газета Helsingin Sanomat.
Обновлено в 07:57
Футбол

«Нижний Новгород» переиграл «Спартак-2»

"Нижний Новгород" одержал важную победу в матче 28-го тура Первенства ФНЛ со "Спартаком-2".
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли может навсегда уйти из кино

Американская актриса, посол доброй воли ООН Анджелина Джоли решила больше не сниматься в кино, пишет The Sun LA.
Обновлено в 01:21
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у российских границ

Американский самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135V Rivet Joint пролетел через зону полетной информации Калининградской области, сообщил мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:07
Музыка

В Египте вышел первый поп-сингл на арабском языке в исполнении россиянки

В Египте вышел первый сингл на арабском языке в исполнении россиянки Анастасии Бисеровой.
Обновлено в 08:58
Наука

Ректор МГУ Садовничий назвал самые востребованные сферы науки будущего

Ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий рассказал, какие научные направления станут одними из самых востребованных в будущем.
Обновлено в 09:25
Спорт

Глейхенгауз назвал бронзовую медаль Медведевой на ЧМ неожиданностью

Даниил Глейхенгауз, являющийся хореографом группы Этери Тутберидзе, назвал неожиданностью и большим достижением третье место фигуристки Евгении Медведевой на чемпионате мира в Сайтаме.
Обновлено в 08:13
Политика

Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Авто

Составлен рейтинг самых надежных внедорожников 2019 года

2 место – Mitsubishi Pajero Sport Еще один японский внедорожник "среднеразмерного сословия", до сих пор сохранивший все то, чем всегда славились классические и неизменно любимые народом джипы: раму, неразрезной задний мост и, конечно, полный привод.
Обновлено в 01:30
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Сборная Аргентины по футболу
Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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