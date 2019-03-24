Марадона в очередной раз раскритиковал сборную АргентиныSoccer.ru 09:48

Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

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