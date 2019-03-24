Футбол
Марадона в очередной раз раскритиковал сборную АргентиныSoccer.ru 09:48
Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика
Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям
По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
Автоспорт
Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине
Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Общество
Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве
Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Культура
Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой
Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Футбол
Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию
Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые забил за последние 16 матчей.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Мали неизвестные убили более ста человек
Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено вчера в 14:20
Кино
В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие
Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках
Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Спорт
Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе
Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено в 06:16
Транспорт
В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Наука
Медведи скорчили друг другу рожи
Обновлено 22 марта в 06:54
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ
В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт
Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Лондонский аэропорт частично эвакуировали из-за пожарной сигнализации
Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани.
Обновлено в 10:26
Космос
Магнитная буря началась на Земле
Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено в 05:19
Происшествия
На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем
На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве
Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Политика
Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины
Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Общество
Москвичей предупредили о возвращении зимы
Обновлено вчера в 22:38
Футбол
«Барселона» может отправить опального форварда назад в Италию
Как утверждает Sport Bild, руководство и тренерский штаб "Барселоны" недовольны отношением к делу ганского полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который перешёл в каталонский клуб на правах аренды из "Сассуоло".
Обновлено в 11:16
Авто
УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170
Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие
Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе
Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Футбол
Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию
Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 11:56
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Обновлено в 11:53
Общество
Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 07:29
Политика
В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29