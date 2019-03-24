Футбол

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную АргентиныSoccer.ru 09:48

Легендарная футбольная личность Диего Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины. Напомним, что недавно аргентинцы уступили команде Венесуэлы в товарищеском матче.
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Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

Sport24.ru10:50

Диего Марадона: «Не смотрел игру сборной Аргентины, я не смотрю фильмы ужасов»

Sports.ru10:50

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Матч ТВ10:27

Марадона: матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов

Чемпионат10:20

Диего Марадона – об Аргентине: «Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов»

Спорт-Экспресс09:52

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

Soccer.ru09:48

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Sportbox.RU10:27
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Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Песков раскрыл процесс подготовки Путина к публичным мероприятиям

По словам Пескова, президент работает с информацией, затем идет публичная часть рабочего дня.
Обновлено в 08:35
Автоспорт

Сергей Сироткин: Проблема Williams не в машине

Отвечает Сергей Сироткин, выступавший за Williams в прошлом сезоне.
Обновлено в 09:38
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Начальник управления общественных связей, рекламы и маркетинга Государственного исторического музея Мария Лемигова сообщила, что пятеро неизвестных повесили в музее принесенную с собой картину, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:29
Политика

Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Культура

Бэнкси назвал выставку своих работ в Афинах фальшивой

Знаменитый английский андеграундный художник Бэнкси заявил, что выставка его работ в Афинах является фальшивой.
Обновлено в 11:54
Футбол

Дзюба прервал 15-матчевую безголевую серию

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба впервые забил за последние 16 матчей.
Обновлено в 11:35
Происшествия

В Мали неизвестные убили более ста человек

Вооруженные люди убили 110 пастухов народа фулани в поселениях возле города Банкас в центральном Мали, передает агентство Рейтер со ссылкой на заявление мэра города Мулая Гуиндо.
Обновлено вчера в 14:20
Кино

В Сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

За три недели до официальной премьеры заключительного сезона "Игры престолов" в интернете появилась его первая серия.
Обновлено вчера в 09:13
Армия и оружие

Боевые самолеты сразятся с ледовыми заторами на реках

Заторы, как отметили в пресс-службе ЗВО, опасны для гидротехнических сооружений и несут угрозу разлива рек.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Спорт

Тренер Медведевой признался, что восхищается Тутберидзе

Канадский тренер Брайан Орсер, ставший новым наставником российской фигуристки Евгении Медведевой, рассказал о своем отношении к Этери Тутберидзе.
Обновлено в 06:16
Транспорт

В столице Индонезии открыли первую в стране линию метрополитена

Президент Индонезии Джоко Видодо открыл в воскресенье в столице первую в стране линию метрополитена, которая связала густонаселенные южные районы Джакарты с центральной частью.
Обновлено в 04:57
Наука

Медведи скорчили друг другу рожи

Обновлено 22 марта в 06:54
Армия и оружие

В ДНР сообщили о гибели двух ополченцев при обстрелах ВСУ

В самопровозглашённой Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что в результате обстрела со стороны украинских военнослужащих за минувшие сутки погибли два ополченца.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Норвежский круизный лайнер Viking Sky начали буксировать в порт

Круизный лайнер Viking Sky, терпящий бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Лондонский аэропорт частично эвакуировали из-за пожарной сигнализации

Пассажиры нескольких терминалов лондонского аэропорта Лутон эвакуированы из-за сработавшей во второй половине воскресенья пожарной сигнализации, говорится в сообщении воздушной гавани.
Обновлено в 10:26
Космос

Магнитная буря началась на Земле

Магнитная буря, которую вызвали три мощные вспышки на солнце, надвигается на Землю, сообщает "Первый канал".
Обновлено в 05:19
Происшествия

На Кипре задержали пьяную россиянку, управлявшую автомобилем

На Кипре задержана гражданка России, которая управляла автомобилем под воздействием алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Россиянин погиб при взрыве бомбы в Киеве

Гражданин РФ погиб при взрыве самодельной бомбы в квартире жилой многоэтажки в Киеве. Об этом сообщает полиция украинской столицы.
Обновлено в 10:51
Политика

Журналистка заметила присутствие Зеленского на ТВ в день тишины

Журналистка издания «Новое время» Кристина Бердинских сообщила, что телеканал «1+1» в день тишины перед выборами президента Украины планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского, который является кандидатом на пост главы государства.
Обновлено в 09:39
Общество

Москвичей предупредили о возвращении зимы

Обновлено вчера в 22:38
Футбол

«Барселона» может отправить опального форварда назад в Италию

Как утверждает Sport Bild, руководство и тренерский штаб "Барселоны" недовольны отношением к делу ганского полузащитника Кевина-Принса Боатенга, который перешёл в каталонский клуб на правах аренды из "Сассуоло".
Обновлено в 11:16
Авто

УАЗ вернулся к разработке нового кроссовера УАЗ 3170

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) вернулся к разработке своего нового кроссовера.
Обновлено вчера в 13:51
Армия и оружие

Sunday Times: ИГ спланировала новые теракты в Европе

Террористы "Исламского государства" (ИГ) заранее запланировали теракты на территории Европы на случай потери контроля в Сирии.
Обновлено в 09:57
Футбол

Сборная Уэльса с минимальным счетом переиграла Словакию

Сборная Уэльса нанесла поражение Словакии в отборочном матче на чемпионат Европы 2020 года.
Обновлено в 11:56
Спорт

Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира

Обновлено в 11:53
Общество

Строители собрали все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили все пролеты железнодорожной части моста через Керченский пролив, сообщает инфоцентр "Крымский мост".
Обновлено в 07:29
Политика

В Госдуме оценили признание России «энергетической сверхдержавой»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление генерального секретаря Мирового энергетического совета (МИРЭС) Кристофа Фрая о том, что Россия остается "энергетической сверхдержавой".
Обновлено в 05:29
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Сборная Аргентины по футболу
Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
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