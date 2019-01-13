Футбол
Марадона успешно перенес операцию
Марадона успешно перенес операциюРИА Новости00:18
Знаменитый в прошлом аргентинский футболист Диего Марадона перенес успешную операцию в одной из клиник Буэнос-Айреса, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката экс-игрока Матиаса Морлу. По данным СМИ, 58-летний Марадона перенес операцию по поводу пупочной грыжи.
РИА Новости00:18
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Марадона успешно прооперирован. У него были осложнения после бандажирования желудка
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