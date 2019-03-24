Футбол

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасовNews.ru 10:02

Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона раскритиковал Ассоциацию футбола Аргентины после поражения своей национальной команды в товарищеском матче от Венесуэлы. Встреча завершилась со счётом 1:3.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

Sport24.ru10:50

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Sportbox.RU10:27

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

Soccer.ru09:48

Марадона: матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов

Чемпионат10:20

Диего Марадона – об Аргентине: «Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов»

Спорт-Экспресс09:52

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Матч ТВ10:27

Диего Марадона: «Не смотрел игру сборной Аргентины, я не смотрю фильмы ужасов»

Sports.ru10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 15:08, Ашберн
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие

Чему мы научились в Косово

Предлогом к агрессии стала ситуация в Косово.
Обновлено в 10:57
Политика

Порошенко обвинили в убийстве брата

Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Политика

В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко

Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено в 09:50
Происшествия

Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии

В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Культура

Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»

Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес

12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме

Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Футбол

Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино

24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 15:01
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Космос

NASA показало на видео центр Млечного Пути

Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие

Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере

Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Общество

Пользователи соцсетей поделились снимками ледохода в Петербурге

Обновлено в 10:40
Политика

Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России

Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что политическое разрешение кризиса в Сирии невозможно без участия России.
Обновлено в 12:43
Политика

Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко

Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Политика

В день тишины Зеленского покажут не как кандидата

Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Футбол

Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом

Обновлено в 07:36
Политика

В Стамбуле 1,6 млн человек приняли участие в митинге в поддержку партии Эрдогана

Не менее 1,6 млн человек приняли в воскресенье участие в агитационном митинге в поддержку возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).
Обновлено в 10:36
Футбол

Дзюба ответил критикам: «Эта победа не для всяких диванных экспертов»

Дзюба выразил негодование в связи с тем, что многие болельщики и эксперты критиковали россиян после поражения в Бельгии (1:3).
Обновлено в 15:00
Происшествия

Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку

Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала

На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено в 13:07
Происшествия

Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга

В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Актер «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет

Обновлено в 10:30
Происшествия

В Германии из-за спора двух детей их родители устроили массовую драку

В немецком городе Райнбёллен на детской площадке местной школы дети не смогли поделить мячик, после чего в спор вмешались их родители и устроили массовую драку, сообщает DW.
Обновлено в 14:44
Футбол

Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»

Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Спорт

Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Политика

Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой

В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22
Общество

Неизвестные повесили свою картину в Историческом музее в Москве

Обновлено в 11:29
Армия и оружие

Тротилом по льду: боевую авиацию ЗВО отправят бомбить ледовые заторы

Обновлено в 10:02
Авто

Тюнер создал спорткар в стиле Dodge Viper, Mazda MX-5, Lotus Elise из разных частей

Обновлено в 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Аргентины по футболу
Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное