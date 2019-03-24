Футбол
Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасовNews.ru 10:02
Главный тренер мексиканского «Дорадоса» Диего Марадона раскритиковал Ассоциацию футбола Аргентины после поражения своей национальной команды в товарищеском матче от Венесуэлы. Встреча завершилась со счётом 1:3.
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Армия и оружие
Чему мы научились в Косово
Предлогом к агрессии стала ситуация в Косово.
Обновлено в 10:57
Политика
Порошенко обвинили в убийстве брата
Украинского президента Петра Порошенко обвинили в убийстве собственного брата Михаила в 1997 году.
Обновлено в 11:09
Политика
В ЕС опровергли слухи о расследовании против Порошенко
Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Неизвестный напал на министра иностранных дел Финляндии
В Финляндии, в городе Вантаа, неизвестный совершил попытку нападения на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.
Обновлено в 08:29
Культура
Началова сильно переживала свою замену на «Евровидении»
Певица Ольга Кормухина рассказала о том, что ее коллега Юлия Началова, скончавшаяся 16 марта, тяжело переживала неудачу по поводу песенного конкурса Евровидение, когда было решено заменить ее.
Обновлено в 14:32
Шоу-бизнес
12-летняя дочь Юлии Началовой написала письмо своей мертвой маме
Дочь осталась жить у матери, но после смерти певицы было решено, что Вера будет жить с отцом.
Обновлено в 09:16
Футбол
Шотландия уверенно обыграла сборную Сан-Марино
24 марта между сборными Сан-Марино и Шотландии на стадионе «Серравалле В» был разыгран матч 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 15:01
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Космос
NASA показало на видео центр Млечного Пути
Сотрудники NASA показали центр Млечного Пути, в который приглашают на путешествие.
Обновлено вчера в 04:00
Армия и оружие
Пакистан намерен расширить сотрудничество с РФ в оборонной сфере
Исламабад хотел бы расширить оборонное сотрудничество с Россией, приводит РИА Новости заявление руководителя пресс-службу пакистанского военного ведомства генерала Асифа Гафура.
Обновлено в 12:06
Политика
Маас заявил о невозможности разрешения кризиса в САР без России
Глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью Welt am Sonntag заявил, что политическое разрешение кризиса в Сирии невозможно без участия России.
Обновлено в 12:43
Политика
Украина запретила въезд бизнесмену США за разоблачение Порошенко
Американского бизнесмена Сэма Кислина внесли в «черный список» Украины за информацию о коррупционных схемах Петра Порошенко.
Обновлено в 13:46
Политика
В день тишины Зеленского покажут не как кандидата
Ранее сообщалось, что телеканал "1+1" в "день тишины" перед выборами планирует показывать телепроекты шоумена Владимира Зеленского: "Квартал", "Рассмеши комика", "ЧистоNеws".
Обновлено в 12:58
Футбол
Зидан: сделал всё что мог, чтобы стать лучшим футболистом
Обновлено в 07:36
Политика
В Стамбуле 1,6 млн человек приняли участие в митинге в поддержку партии Эрдогана
Не менее 1,6 млн человек приняли в воскресенье участие в агитационном митинге в поддержку возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР).
Обновлено в 10:36
Футбол
Дзюба ответил критикам: «Эта победа не для всяких диванных экспертов»
Дзюба выразил негодование в связи с тем, что многие болельщики и эксперты критиковали россиян после поражения в Бельгии (1:3).
Обновлено в 15:00
Происшествия
Ростовская больница выбросила личные данные пациентов на свалку
Жители Ростовской области обнаружили на помойке документы с личными данными пациентов районной больницы.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
Apple запустила трансляцию своей презентации за сутки до её начала
На официальном сайте Apple уже запущена прямая трансляция, но камеры пока показывают пустой зал Театра Стива.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Юрий Николаев госпитализирован с сотрясением мозга
В результате удара Николаев получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, сообщает telegram-канал Baza.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Актер «Сладкой жизни» Роман Маякин стал сиротой в 17 лет
Обновлено в 10:30
Происшествия
В Германии из-за спора двух детей их родители устроили массовую драку
В немецком городе Райнбёллен на детской площадке местной школы дети не смогли поделить мячик, после чего в спор вмешались их родители и устроили массовую драку, сообщает DW.
Обновлено в 14:44
Футбол
Дзюба: «Черышев — чумовой. Связочка с ним всегда работает»
Связочка с Черышевым всегда работает. В таких матчах нужно не проигрывать единоборства, не отдавать ни миллиметра поля.
Обновлено в 13:10
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Политика
Патрушев прогнозирует вбросы во время выборов на Украине
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев считает возможными вбросы в ходе президентских выборов на Украине и допускает, что для них могут использоваться персональные данные жителей неподконтрольных Киеву Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в РФ украинских трудовых мигрантов.
Обновлено в 14:57
Происшествия
Пьяный пилот протаранил дом самолетом после ссоры с женой
В Ботсване летчик в состоянии алкогольного опьянения после ссоры с супругой угнал частный самолет, который направил на свой дом, передает местный портал The Citizen.
Обновлено в 14:22