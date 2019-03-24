Футбол
Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасовSport24.ru вчера в 10:50
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер "Дорадоса де Синалоа" раскритиковал сборную.
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Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»
Sportbox.RUвчера в 10:27
Диего Марадона – об Аргентине: «Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов»
Спорт-Экспрессвчера в 09:52
Диего Марадона: «Не смотрел игру сборной Аргентины, я не смотрю фильмы ужасов»
Sports.ruвчера в 10:50
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 01:56, Ашберн
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
В Иркутской области на досрочных выборах мэра Усть-Илимска, по предварительным данным, лидирует домохозяйка Анна Щекина, выдвинутая партией ЛДПР.
Обновлено вчера в 13:05
Политика
Глава минэкономразвития Забайкалья Новиченко ушел в отставку
Ранее источник в администрации сообщил, что на смену Новиченко придет первый заместитель министра Ирина Лизунова.
Обновлено вчера в 22:43
Экономика
Минэк предложил объединить экологические платежи в один фонд
Экологические платежи могут объединить в новом фонде, что может стать альтернативой переносу обязательных платежей за вред окружающей среде в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 18:40
Политика
Специалисты пообещали Украине скорую экологическую катастрофу
Нежелание украинцев экономить воду может обернуться для страны экологической катастрофой.
Обновлено вчера в 23:44
Общество
После жалоб петербуржцев снесли больше 100 ограждений
Обновлено в 01:47
Политика
Мюллер не нашел сговора Трампа с Россией на выборах в 2016 году
Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел сговора американского лидера Дональда Трампа с Россией на выборах в 2016 году.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
Новый караван мигрантов направляется в сторону США
Новый караван мигрантов начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Патрушев предрек Украине распад при переизбрании Порошенко
Нынешний украинский президент Петр Порошенко может победить на выборах в результате подтасовки результатов голосования.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Новый челябинский губернатор меняет рабочие графики подчиненных
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер начнет рабочий день 25 марта со своего первого аппаратного совещания в новой должности, сообщили «URA.RU» собственные источники.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера
Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено 23 марта в 16:17
Общество
Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах
В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Происшествия
В Якутии завели дело о незаконной продаже кислорода
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта "Кислорода медицинского газообразного".
Обновлено в 00:14
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация «Роскосмос» утвердила положение о проведении нового набора в отряд космонавтов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.
Обновлено вчера в 20:10
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Спорт
Разведчик объяснил исход матча Спасского и Фишера в 1972 году
Ветеран Службы внешней разведки России Георгий Санников объяснил исход матча российского гроссмейстера Бориса Спасского и американского шахматиста Бобби Фишера в 1972 году, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:32
Происшествия
Что происходит в Кемерово спустя год после трагедии в «Зимней вишне»
"Восемь гробов в один двор" Что происходит в Кемерово спустя год после трагедии в "Зимней вишне" Анастасия Гнединская Ровно год назад в Кемерово произошел пожар в торговом центре "Зимняя вишня".
Обновлено в 01:00
Авто
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума
Доля кредитных машин в продажах достигла максимума По данным аналитического агентства "Автостат", в первые два месяца 2019 года объем рынка продаж новых легковых автомобилей снизился.
Обновлено вчера в 17:52
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о претензиях к РЖД из-за транспортного узла Москвы
В РЖД заявили газете, что сроки и стоимость МТУ изменялись по решению государственных органов, в том числе с учетом развития радиальных линий столичного метро и их интеграции с Московским центральным кольцом (МЦК) и другими проектами.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено вчера в 20:47
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Ранее, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с группой российских военных на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Происшествия
Молния ударила в самолёт «Победы», летевший в Сочи
В фюзеляж самолёта авиакомпании «Победа», летевшего из Казани в Сочи, ударила молния, сообщили в пресс-службе сочинского аэропорта.
Обновлено в 00:13
Общество
Омичи создали петицию с требованием, чтобы Доренко извинился
На крупнейшем ресурсе change.org появилась петиция, написанная Алексеем Купцовым.
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Футбол
Футболист «Спартака» Ананидзе спас жизнь швейцарскому игроку
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 5 км над уровнем моря.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Экономика
Кто в России больше всего денег тратит на банкеты и фуршеты
Банкиры больше всех в России тратят денег на кейтеринг (комплексную услугу, включающую доставку, сервировку и обслуживание приема пищи).
Обновлено в 01:00
Происшествия
На американской военной базе в Японии прогремел взрыв
Неизвестный устроил взрыв на американской базе "Кэмп Фостер" на Окинаве, сообщил телеканал NHK.
Обновлено вчера в 23:47