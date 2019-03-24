Футбол

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасовSport24.ru 10:50

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер "Дорадоса де Синалоа" раскритиковал сборную.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасов

Sport24.ru10:50

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Sportbox.RU10:27

Марадона в очередной раз раскритиковал сборную Аргентины

Soccer.ru09:48

Марадона: матч Аргентина — Венесуэла? Я не смотрю фильмы ужасов

Чемпионат10:20

Диего Марадона – об Аргентине: «Последний матч с Венесуэлой? Я не смотрю фильмы ужасов»

Спорт-Экспресс09:52

Диего Марадона: «Неужели люди, управляющие сборной Аргентины, надеялись обыграть Венесуэлу?»

Матч ТВ10:27

Диего Марадона: «Не смотрел игру сборной Аргентины, я не смотрю фильмы ужасов»

Sports.ru10:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие

Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко

Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Интернет

Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника

Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

Обновлено в 13:15
Происшествия

Возбуждено дело по факту массового отравления в Хасавюрте

Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Политика

Песков рассказал о звонке Назарбаева Путину до объявления об отставке

Обновлено в 09:51
Культура

Обнажившийся в Третьяковке мужчина надеется на взаимодействие с музеем

Обновлено в 20:59
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Обновлено в 19:29
Происшествия

Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию

Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Общество

Во Владивостоке микроавтобус выбросило на берег Японского моря

Мистическое появление микроавтобуса из морской пучины обсуждают во Владивостоке. Транспортное средство прибило волнами к побережью острова.
Обновлено в 18:28
Общество

Синоптики предупредили о рецидиве зимы в Москве на следующей неделе

Обновлено в 16:39
Финансы

ЦБ анонсировал снижение ключевой ставки в 2019 году

ЦБ снизит ставку не ранее III квартала 2019 г. и при совпадении четырех условий: при отсутствии внешних и внутренних шоков, подтверждении, что эффект от НДС исчерпан, продолжении снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса и сохранении рубля сильнее 67–68 руб./$, считают аналитики «Ренессанс капитала».
Обновлено в 17:25
Происшествия

В летевший в Сочи самолет ударила молния

В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика

Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика

Банки проверят балансы

Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Обновлено в 17:52
Политика

Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы

Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Общество

Что происходит? В Киселёвске разгорается скандал вокруг обогатительной фабрики

Жители Киселёвска продолжают жаловаться на угольную пыль и чёрную воду из колодца.
Обновлено в 18:00
Общество

Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ

Сотня объектов, которые остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности, — это почти 10% от общего числа так называемых профессиональных ТРЦ (группа торговых предприятий, управляемых как единое целое и находящихся в одном строении или комплексе зданий), отметил член президиума Российского совета торговых центров Роман Скороходов.
Обновлено в 17:01
Происшествия

Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии

Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Авто

Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России

Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии

Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Политика

В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Здоровье

Благо Дарить!

В страховую компанию «СОГАЗ-Мед» регулярно обращаются застрахованные с просьбами помочь в той или иной ситуации, связанной с качеством оказания медицинских услуг, а порой и просто за консультацией специалистов в вопросах ОМС.
Обновлено в 20:00
Политика

Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Космос

Недалеко от Земли родится новая Солнечная система

Обновлено в 06:58
Политика

Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области

В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено в 20:17
Футбол

УЕФА представил талисман Евро-2020

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15
Путешествия

Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм на весельной лодке

Обновлено в 05:52
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сборная Аргентины по футболу
Представляет Аргентину в международных матчах и турнирах по футболу. Управляющая организация - Ассоциация футбола Аргентины. Ассоциация является членом ФИФА с 1912 года, членом КОНМЕБОЛ с 1916 года. Сборная Аргентины - одна из самых титулованных мировых футбольных сборных: аргентинцы дважды выигрывали чемпионат мира, 14 раз первенствовали на Кубке Америки и дважды выигрывали олимпийский турнир.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное