Футбол
Марадона сравнил игру сборной Аргентины с фильмом ужасовSport24.ru 10:50
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона прокомментировал поражение национальной команды в товарищеском матче с Венесуэлой (1:3). Главный тренер "Дорадоса де Синалоа" раскритиковал сборную.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено в 18:06
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено в 20:17
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Российская актриса и депутат Госдумы Мария Кожевникова рассказала о своей давней ссоре в телеведущей Ксенией Собчак, передает НТВ.
Обновлено в 03:46
Происшествия
Телеведущий Юрий Николаев опроверг свою госпитализацию
Телеведущий Юрий Николаев опроверг информацию о своей госпитализации после потери сознания.
Обновлено в 13:50
Общество
Во Владивостоке микроавтобус выбросило на берег Японского моря
Мистическое появление микроавтобуса из морской пучины обсуждают во Владивостоке. Транспортное средство прибило волнами к побережью острова.
Обновлено в 18:28
Финансы
ЦБ анонсировал снижение ключевой ставки в 2019 году
ЦБ снизит ставку не ранее III квартала 2019 г. и при совпадении четырех условий: при отсутствии внешних и внутренних шоков, подтверждении, что эффект от НДС исчерпан, продолжении снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса и сохранении рубля сильнее 67–68 руб./$, считают аналитики «Ренессанс капитала».
Обновлено в 17:25
Происшествия
В летевший в Сочи самолет ударила молния
В следовавший из Казани в Сочи самолет ударила молния.
Обновлено в 08:22
Политика
Помпео объяснил разницу между признанием Крыма и Голан
Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено вчера в 10:46
Экономика
Банки проверят балансы
Названа стоимость подключения к базе ФНС На прошлой неделе на общественное обсуждение был выложен проект постановления правительства РФ, которым утверждаются тарифы на получение информации из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО).
Обновлено в 17:52
Политика
Патрушев объяснил политику США в отношении Венесуэлы
Политика Вашингтона в отношении Каракаса основана на желании иметь доступ к дешевой венесуэльской нефти, а экспортировать дорогую сланцевую, что является признаком недобросовестной конкуренции, считает секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Обновлено в 18:25
Общество
Что происходит? В Киселёвске разгорается скандал вокруг обогатительной фабрики
Жители Киселёвска продолжают жаловаться на угольную пыль и чёрную воду из колодца.
Обновлено в 18:00
Общество
Года не хватило: после пожара в «Зимней вишне» всё еще закрыты 100 ТРЦ
Сотня объектов, которые остаются закрытыми из-за нарушений требований пожарной безопасности, — это почти 10% от общего числа так называемых профессиональных ТРЦ (группа торговых предприятий, управляемых как единое целое и находящихся в одном строении или комплексе зданий), отметил член президиума Российского совета торговых центров Роман Скороходов.
Обновлено в 17:01
Происшествия
Неизвестный попытался напасть на главу МИД Финляндии
Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
Обновлено в 07:44
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Появилось видео с терпящего бедствие лайнера в Норвегии
Опубликованы кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky в Норвегии. Накануне у корабля возникли проблемы с двигателем.
Обновлено в 08:58
Политика
В раде рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Представителям Киева необходимо ехать в Москву и договариваться о новом контракте на транзит российского газа в Европу через Украину, иначе страна понесет огромные убытки.
Обновлено в 20:47
Здоровье
Благо Дарить!
В страховую компанию «СОГАЗ-Мед» регулярно обращаются застрахованные с просьбами помочь в той или иной ситуации, связанной с качеством оказания медицинских услуг, а порой и просто за консультацией специалистов в вопросах ОМС.
Обновлено в 20:00
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Спецпрокурор Роберт Мюллер не нашел сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией во время предвыборной кампании в 2016 году, сообщили в Минюсте Соединенных Штатов.
Обновлено в 15:48
Космос
Недалеко от Земли родится новая Солнечная система
Обновлено в 06:58
Политика
Мэй проводит экстренное совещание из-за кризиса в правительстве
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй собрала экстренное совещание министров на фоне обострившегося кризиса в правительстве из-за Brexit.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Девочка пропала из детского лагеря в Ленинградской области
В Ленинградской области из детского лагеря «Пионер» во время тренировки по спортивному ориентированию пропала 11-летняя Алина Овчинникова.
Обновлено в 20:17
Футбол
УЕФА представил талисман Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил официальный талисман чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 17:15