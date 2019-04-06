Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судействаSoccer.ru 08:28
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду. После завершения сезона я покину "Дорадос".
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Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Происшествия
Москвич купил две пачки сока за 1 млн рублей
Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
Обновлено в 10:17
Наука
Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом
В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Петербурге нашли пакеты с человеческими останками
Обновлено в 09:36
Единоборства
Фергюсон назвал Макгрегора фальшивым идолом, а Нурмагомедова — трусом
Первый номер легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон вновь выступил с критикой в адрес экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
Обновлено в 08:38
Общество
Крым отказался от курортного сбора
Обновлено вчера в 07:05
Музыка
В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
Обновлено вчера в 08:55
Политика
Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите
Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
Обновлено вчера в 14:46
Армия и оружие
Богданов и маршал ЛНА Хафтар провели телефонные переговоры
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с маршалом Ливийской Национальной армии Халифом Хафтаром.
Обновлено в 10:28
Политика
Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Политика
Турция защитит ЕС при помощи С-400
Обновлено в 08:33
Политика
Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции
В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию.
Обновлено в 10:09
Теннис
Шарапова приняла участие в съемках фильма
Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Футбол
Краснодар — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)
Обновлено в 09:31
Политика
Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства
Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
Обновлено в 10:25
Гаджеты
Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март
Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
Обновлено вчера в 15:17
Шоу-бизнес
Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина
Супруга именинника, певица Валерия, рассказала, что после мероприятия буквально валилась с ног.
Обновлено в 07:56
Авто
В России насчитали около 1,2 млн внедорожников LADA 4x4
86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Театры
МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе
«Большие гастроли» на Кавказе МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе в рамках "Больших гастролей".
Обновлено в 10:24
Футбол
«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака
Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Спорт
Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой
Российская фигуристка Мария Сотскова, выступающая в женском одиночном катании, приняла решение завершить сотрудничество с тренером Еленой Буяновой.
Обновлено в 09:18
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие
Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море
Обновлено вчера в 05:10
Политика
Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
Обновлено в 06:55
Технологии
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос
Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
Обновлено в 00:36
Политика
Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики
Обновлено вчера в 11:31