Футбол

Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судействаSoccer.ru 08:28

Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду. После завершения сезона я покину "Дорадос".
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Марадона заявил о желании покинуть «Дорадос» в конце сезона

Матч ТВ09:36

Марадона объявил об уходе из «Дорадоса»

News.ru08:26

Марадона покинет «Дорадос» по окончании сезона. Диего винит пристрастное судейство

Sport24.ru08:40

Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства

Soccer.ru08:28

Марадона покинет пост главного тренера «Дорадос де Синалоа»

РИА Новости09:31

Марадона объявил об уходе из мексиканского «Дорадос»

Спорт-Экспресс08:09

Марадона может уйти из «Дорадос» из-за судьи, который не поставил пенальти его команде

Sports.ru08:23
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 10:45, Ашберн
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Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
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Мошенники убедили его, что для лечения необходимо приобрести лекарство стоимостью в 1 млн рублей.
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Генетики объяснили разницу между пьянством и алкоголизмом

В ДНК человека обнаружились различные комбинации генов, отдельно друг от друга отвечающие за пристрастие человека к выпивке и развитие алкоголизма.
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Происшествия

В Петербурге нашли пакеты с человеческими останками

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Первый номер легкого дивизиона UFC Тони Фергюсон вновь выступил с критикой в адрес экс-чемпиона промоушена Конора Макгрегора.
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Общество

Крым отказался от курортного сбора

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Музыка

В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

"Желтые жилеты" в большинстве своем остались недовольны этими мерами и продолжили по субботам выходить на улицы в знак протеста, однако акции были уже менее массовыми.
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Политика

Россия победила Украину в споре в ВТО по делу о транзите

Украина проиграла России спор по транзиту украинских товаров, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ, в ВТО признали претензии Киева необоснованными.
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Армия и оружие

Богданов и маршал ЛНА Хафтар провели телефонные переговоры

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов поговорил по телефону с маршалом Ливийской Национальной армии Халифом Хафтаром.
Обновлено в 10:28
Политика

Захарова прокомментировала слова Климкина о компенсации за «оккупацию»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ироничной манере прокомментировала заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, пригрозившего России разорением в случае компенсации за якобы "столетия оккупации Украины".
Обновлено в 10:04
Политика

Турция защитит ЕС при помощи С-400

Обновлено в 08:33
Политика

Медведев заявил об отсутствии необходимости изменения Конституции

В настоящий же момент в корректировке Основного закона нет необходимости, заявил он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать предложение спикера Госдумы Вячеслава Володина об участии нижней палаты парламента в процессе формирования правительства, что потребует внесения изменений в Конституцию.
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Шарапова приняла участие в съемках фильма

Российская теннисистка Мария Шарапова в своем Инстаграме опубликовала новую фотографию.
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Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
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Футбол

Краснодар — Крылья Советов 0:0 (2-й тайм)

Обновлено в 09:31
Происшествия

У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет

Обновлено в 08:50
Политика

Иерусалим перепроверяет документы украинского духовенства

Иерусалимская церковь перепроверяет все документы украинских священнослужителей из-за попыток представителей «новой церкви» поучаствовать в служении в храме Гроба Господня, рассказал 6 апреля архимандрит Алипий Светличный.
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Специалисты AnTuTu назвали самые выгодные смартфоны за март

Самыми выгодными смартфонами в категории стоимостью свыше 459 долларов или 3 000 юаней стали Xiaomi Mi 9 Transparent Edition 8/256 ГБ, Black Shark Helo 8/128 ГБ и OnePlus 6 8/256 ГБ.
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Валерия осталась без сил после юбилея Иосифа Пригожина

Супруга именинника, певица Валерия, рассказала, что после мероприятия буквально валилась с ног.
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86% представителей модели приходится на трехдверную версию (1 млн 22 тыс. ед.), остальные 14% представляют пятидверную версию (165 тыс. ед.).
Обновлено в 07:01
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

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МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе

«Большие гастроли» на Кавказе МХАТ имени Горького покажет лучшие спектакли во Владикавказе в рамках "Больших гастролей".
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«Локомотив» — «Зенит», второе место против первого, Сёмин против Семака

Например, «Спартак» в апреле будет играть с «Ростовом», который к 22-му туру отстаёт от красно-белых в турнирной таблице на 4 очка и при удачном раскладе вполне способен претендовать на более высокое место в турнирной таблице.
Обновлено в 08:30
Спорт

Фигуристка Сотскова завершила сотрудничество с тренером Буяновой

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Обновлено в 09:18
Политика

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Черноморский флот отработал ракетные стрельбы в море

Обновлено вчера в 05:10
Политика

Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

Суд в Киеве удовлетворил иск народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Александра Долженкова, который потребовал отменить насильственное переименование канонической Украинской православной церкви.
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Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос

Илон Маск подтвердил, что логотип Tesla – это кошачий нос.
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Зеленский рассказал о «казусе» с анализами на наркотики

Обновлено вчера в 11:31
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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