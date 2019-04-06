Футбол

Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судействаSoccer.ru 08:28

Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду. После завершения сезона я покину "Дорадос".
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Марадона заявил о желании покинуть «Дорадос» в конце сезона

Матч ТВ09:36

Марадона покинет пост главного тренера «Дорадос де Синалоа»

РИА Новости09:31

Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судейства

Soccer.ru08:28

Марадона покинет «Дорадос» по окончании сезона. Диего винит пристрастное судейство

Sport24.ru08:40

Марадона объявил об уходе из «Дорадоса»

News.ru08:26

Марадона объявил об уходе из мексиканского «Дорадос»

Спорт-Экспресс08:09

Марадона может уйти из «Дорадос» из-за судьи, который не поставил пенальти его команде

Sports.ru08:23
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Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 12:19, Ашберн
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»

Обновлено в 10:21
Гаджеты

Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019

Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие

В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет

В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество

Стало известно об активизации молодежных группировок в России

Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Музыка

Децл получил почетное звание посмертно

Российский музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл и скончавшийся 3 февраля на 36-м году жизни после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".
Обновлено в 10:20
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 08:55
Религия

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Обновлено в 06:32
Армия и оружие

ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара

В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Происшествия

На северо-западе Москвы в «Газели» нашли предмет, похожий на снаряд

Обновлено в 11:40
Кино

Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж

Обновлено вчера в 18:51
Происшествия

В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Политика

Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч

Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.
Обновлено в 07:20
Политика

Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборах

Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 04:53
Политика

Телеведущий Владимир Соловьев выгнал польского эксперта из студии

Обновлено в 05:20
Политика

G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле

Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Политика

Порошенко и Зеленский сдали кровь на наркотики перед дебатами

Обновлено вчера в 07:54
Футбол

Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск.
Обновлено в 11:50
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия

В Петербурге нашли мешки с человеческими останками

Обновлено в 07:13
Происшествия

Вылет рейса Москва—Токио задержан из-за сообщения о минировании

Обновлено в 11:14
Общество

Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита

Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Авто

Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию

Новый Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL, созданный совместно с известным Hi-Fi-производителем JBL, получил продвинутое акустическое оснащение и бесплатную полугодовую подписку на потоковый музыкальный сервис Deezer.
Обновлено вчера в 11:23
Политика

В Кремле назвали цели встречи Путина с президентом Эстонии

Обновлено в 06:18
Происшествия

Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион

Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика

За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко

«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Хоккей

Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустит матч с «Монреалем»

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не поможет команде в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Обновлено в 11:32
Футбол

Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»

Обновлено в 12:08
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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