Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судействаSoccer.ru 08:28
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду. После завершения сезона я покину "Дорадос".
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Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»
Обновлено в 10:21
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено в 05:51
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
В России рухнуло производство самолетов, космических кораблей и ракет
В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно (см. инфографику).
Обновлено в 02:00
Общество
Стало известно об активизации молодежных группировок в России
Родители обеспокоены заметным ростом числа молодежных группировок в российских школах, заявили представители двух общественных организаций – «Родительское собрание» и Национальный родительский комитет (НРК).
Обновлено в 05:10
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Музыка
Децл получил почетное звание посмертно
Российский музыкант Кирилл Толмацкий, более известный как Децл и скончавшийся 3 февраля на 36-м году жизни после концерта в ночном клубе Ижевска, посмертно удостоен звания "Хип-хоп легенда".
Обновлено в 10:20
Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
Обновлено вчера в 08:55
Армия и оружие
ВВС Ливии нанесли удары по позициям сил Хафтара
В субботу стало известно, что правительство национального согласия Ливии нанесло авиаудары по Ливийской национальной армии фельдмаршала Халифы Хафтара.
Обновлено в 11:13
Кино
Идрис Эльба появится в сиквеле «Отряда самоубийц» как новый персонаж
Обновлено вчера в 18:51
Происшествия
В Нидерландах истребитель F-16 подстрелил сам себя
Истребитель F-16 Военно-воздушных сил Нидерландов получил серьезные повреждения во время учений на авиабазе Леуварден.
Обновлено в 08:12
Политика
Джулиан Ассанж потребовал от Швеции €900 тысяч
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж потребовал от шведского правительства €900 тыс. за судебные издержки, сообщает SVT со ссылкой на его адвоката Пер Самуэльссона.
Обновлено в 07:20
Политика
Зеленский пожмет руку Порошенко в случае поражения на выборах
Владимир Зеленский пожмет руку Петру Порошенко в случае поражения во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 04:53
Политика
G7 обеспокоена присутствием российских военных в Венесуэле
Главы МИД G7 выразили обеспокоенность в связи с присутствием российских военных в Венесуэле.
Обновлено в 11:03
Политика
Порошенко и Зеленский сдали кровь на наркотики перед дебатами
Обновлено вчера в 07:54
Футбол
Спартак — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился ожиданиями от матча 22-го тура чемпионата России с ЦСКА, который состоится сегодня, 6 апреля, и начнётся в 19:00 мск.
Обновлено в 11:50
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено 04 апреля в 22:38
Происшествия
В Петербурге нашли мешки с человеческими останками
Обновлено в 07:13
Общество
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Авто
Кроссовер Toyota C-HR получил спецверсию
Новый Toyota C-HR Neon Lime powered by JBL, созданный совместно с известным Hi-Fi-производителем JBL, получил продвинутое акустическое оснащение и бесплатную полугодовую подписку на потоковый музыкальный сервис Deezer.
Обновлено вчера в 11:23
Политика
В Кремле назвали цели встречи Путина с президентом Эстонии
Обновлено в 06:18
Происшествия
Пожилому москвичу продали две пачки сока за миллион
Мошенники обманули пожилого москвича, напугав его страшным заболеванием, для лечения которого нужно срочно приобрести лекарства на миллион рублей.
Обновлено в 11:55
Политика
За тысячи км от Киева. СМИ обнародовали настоящее место рождения Марины Порошенко
«Источники «Страны» в правоохранительных органах сообщают — настоящим местом рождения Марины Порошенко является вовсе не Киев и расположено оно за тысячи километров от украинской столицы — Семипалатинск, что в Казахстане», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:50
Наука
Найдена новая функция белков ядерной ламины
Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено 03 апреля в 04:59
Хоккей
Защитник «Торонто» Никита Зайцев пропустит матч с «Монреалем»
Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Никита Зайцев не поможет команде в заключительном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
Обновлено в 11:32
Футбол
Дубль Бензема принес «Реалу» победу над «Эйбаром»
Обновлено в 12:08