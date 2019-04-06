Футбол
Марадона решил покинуть «Дорадос» из-за предвзятого судействаSoccer.ru 08:28
Главный тренер мексиканского клуба "Дорадос" Диего Марадона заявил, что собирается покинуть команду. После завершения сезона я покину "Дорадос".
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Политика
Медведев отверг предложенные Володиным изменения Конституции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что никакие изменения Конституции России не нужны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:42
Футбол
«Реал» одержал волевую победу над «Эйбаром»
«Реал» обыграл «Эйбар» в матче 31-го тура чемпионата Испании. «Реал» (60 очков) располагается на третьем месте, «Эйбар» (39 очков) - 11-й.
Обновлено в 12:13
Театры
С худруком Малого театра Юрием Соломиным заключен бессрочный контракт
Юрий Соломин возглавил Малый театр с 1988 года.
Обновлено в 13:02
Политика
ОБСЕ получила предвзятые списки для посещения заключённых в ЛНР
Координатор гуманитарной подгруппы Контактной группы от ОБСЕ по урегулированию ситуации на востоке Украины Тони Фриш получил предвзятые списки заключённых для посещения в ЛНР.
Обновлено в 12:57
Гаджеты
Студенты из Китая обманули Apple почти на $1 млн
Китайские студенты из Орегона сумели обмануть американскую компанию Apple почти на один миллион долларов.
Обновлено вчера в 18:45
Политика
Кличко насмешили анализы Зеленского и Порошенко
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко в своем Facebook.призвал кандидатов в украинские президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко не обманывать народ.
Обновлено в 12:42
Футбол
Вратаря «Спартака» Селихова вынуждено заменили по ходу дерби с ЦСКА
Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Селихов вынуждено покинул поле в столичном дерби с ЦСКА.
Обновлено в 13:37
Культура
Умер Любомир Крыса
Во Львове умер известный фотограф и фотохудожник, заслуженный сотрудник культуры Украины Любомир Крыса, передает УНН.
Обновлено в 13:04
Политика
Украина и НАТО не намерены согласовывать с РФ действия в Черном море
Напомним, 4 апреля после заседания Североатлантического совета в Вашингтоне генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о достигнутой договоренности по наращиванию усилий в Черном море для более плотной работы с партнерами – Грузией и Украиной.
Обновлено вчера в 06:25
Шоу-бизнес
До мурашек! Полина Гагарина затмила Леди Гагу
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
ZDF сообщил о вторжении России в Эстонию
Ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал в выпуске новостей о "вторжении" России в Эстонию.
Обновлено в 12:27
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено вчера в 18:52
Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТРЦ «Карнавал»
На месте работают сотрудники МЧС В Екатеринбурге сегодня, 6 апреля, эвакуировали ТРЦ "Карнавал".
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
Обстрелом ВСУ повреждена больница в Донецке
Обновлено в 03:55
Авто
Беспилотные автомобили могут выйти на дороги России в 2021 году
Беспилотные автомобили могут получить статус полноправных участников движения на российских дорогах к концу 2021 года.
Обновлено в 04:24
Политика
Путину показали исследование об обуви и бедности россиян
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту Владимиру Путину предоставили для ознакомления результаты исследования Росстата об условиях жизни россиян.
Обновлено вчера в 06:18
Шоу-бизнес
Сати Казанова задумалась о беременности
Девушка собралась к врачам Пример Александры Савельевой, которая недавно родила первенца, оказался заразительным — Сати Казанова решила, что ей тоже пора становиться мамой.
Обновлено в 11:53
Происшествия
Появилось видео летящего в небе над Красноярском метеорита
Жители Красноярска заметили в небе объект, похожий на метеорит.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
Максим Галкин признался, кто главный в их семье с Пугачевой
Юморист Максим Галкин признался, что, скорее всего, в его семье с Аллой Пугачевой главный не он. Об этом комик сказал в интервью KP.RU.
Обновлено в 05:36
Футбол
«Краснодар» в меньшинстве одолел «Крылья Советов»
"Краснодар" одолел самарские "Крылья Советов" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:40
Кино
Мединский назвал условие выхода в прокат «Братства» Лунгина
Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что фильм «Братство» режиссёра Павла Лунгина выйдет в прокат, если он соответствует требованиям закона.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Рейс Москва–Токио задержали из-за звонка о минировании
Обновлено в 12:15
Общество
Отмену йоги в СИЗО объяснили угрозой гомосексуализма и голодных бунтов
Автор письма подчеркивает, что так как йогой занимаются в основном осужденные отряда хозобслуги, то заключенные не будут брать пищу из рук гомосексуалистов, и в СИЗО начнутся голодные тюремные бунты.
Обновлено в 13:37
Авто
Названы продлевающие срок службы автомобиля привычки водителей
Эксперты портала «Oane.ws» назвали ТОП-5 привычек водителя, продлевающих «жизнь» автомобиля.
Обновлено вчера в 13:00
Шоу-бизнес
Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт
Известный российский певец Стас Михайлов из-за болезни отменил концерт в Костроме, который должен был состоятся в пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено в 07:55
Здоровье
Врачи новой специальности появятся в России в 2020 году
Новая медицинская специальность появится в нашей стране уже в 2020 году.
Обновлено в 09:42
Политика
Страны G7 призвали Россию освободить украинских моряков
Главы МИД стран G7 призвали Москву освободить украинских моряков, которые в ноябре 2018 года были задержаны пограничниками в результате инцидента в районе Керченского пролива.
Обновлено в 12:03
Происшествия
У входа в отделение полиции в Балашихе нашли подозрительный предмет
Подозрительный предмет с проводами обнаружен у входа в отделение полиции в подмосковной Балашихе, правоохранители эвакуированы из здания, идет проверка, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 08:50