Футбол

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины
Евро-футбол.ру
11:55

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Евро-футбол.ру11:55

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Диего Марадона — о тренере сборной Аргентины: «Команду тренирует мальчишка»

Матч ТВ12:51

Диего Марадона — о тренере сборной Аргентины: «Команду тренирует мальчишка»

Sportbox.RU12:51

Диего Марадона: «Скалони может вывести сборную Аргентины только на чемпионат мира по мотогонкам»

Спорт-Экспресс12:41

Марадона: Скалони может вывести сборную Аргентины только на ЧМ по мотогонкам

Чемпионат12:22

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Евро-футбол.ру11:55

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины: «Ему только на ЧМ по мотогонкам ехать»

Sport24.ru11:15

Диего Марадона: «Со Скалони сборной Аргентины можно ехать на ЧМ по мотогонкам, а не по футболу»

Sports.ru11:34
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Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол

Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Обновлено в 13:50
Футбол

В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу» РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние.
Обновлено в 13:30
Футбол

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Обновлено в 13:56
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства

Под занавес встречи, на 88-й минуте, защитник «Локомотива» Николай Поярков удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт – 2:0. «Урал» после 15 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России с 18 очками в активе.
Обновлено в 11:49
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 13:17
Футбол

Эвра объяснил видео с индейкой: «Ласкать ножку было перебором»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объяснил свое видео, опубликованное в инстаграме на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Футбол

Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 10:51
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 14:06
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 13:48
Футбол

Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
Футбол

Футболист «Манчестер Юнайтед» провёл свой день рождения, помогая бездомным

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг провёл свой день рождения, помогая бездомным.
Обновлено в 13:36
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Лионель Скалони
Аргентинский футболист
В прошлом аргентинский футболист, выступал на позиции правого защитника. Имеет паспорт гражданина Италии. Сейчас является исполняющим обязанности главного тренера сборной Аргентины.
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