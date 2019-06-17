Футбол

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке АмерикиRT на русском 07:42

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Марадона — игрокам сборной Аргентины: «Вы оскорбляете футболку сборной, выродки»

Sport24.ru07:38

Диего Марадона: «Даже сборная Тонги может победить Аргентину»

Sports.ru06:57

Марадона обрушился с критикой на сборную Аргентины после проигрыша на Кубке Америки

Sportbox.RU07:58

Марадона обрушился с критикой на сборную Аргентины после проигрыша на Кубке Америки

Матч ТВ07:58

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

RT на русском07:42

Марадона: даже сборная Тонга может обыграть Аргентину

Чемпионат07:16

Марадона считает, что сборную Аргентины может обыграть даже Тонга

Sport.ru08:29
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бари Алибасова выписали из больницы

Обновлено в 07:56
Происшествия

Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота

На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия

Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ

Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Технологии

В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными

В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Религия

У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве

В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Происшествия

В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку

Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество

Названо число работающих пенсионеров в России

По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество

Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки

Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Политика

Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»

«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Здоровье

Роспотребнадзор потратит 500 тысяч рублей на исследование диареи

"При заборе биологического материала должны быть обеспечены правильная подготовка представителей населения Гвинейской Республики и соблюдение правил безопасности и стерильности сбора биологического материала", – сказано в инструкции Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:01
Энергетика

В регионах России резко подорожал бензин

По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Политика

В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы

В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Политика

В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ

Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Политика

Путин подписал закон об отмене лицензирования выпуска компакт-дисков

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.
Обновлено в 09:52
Происшествия

Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму

Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Происшествия

Две женщины с кирпичом попытались ограбить магазин в Москве

Обновлено в 09:47
Спорт

Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила

В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке

Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии

Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Футбол

Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»

Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Происшествия

Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье задержан за педофилию

Громкий скандал разгорается в подмосковной школе олимпийского резерва. Восьмилетняя спортсменка обвинила тренера по бегу в растлении.
Обновлено в 07:43
Политика

Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ

Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено в 05:04
Наука

Российские физики сделали большой шаг к созданию «плащей-невидимок»

Обновлено в 07:40
Происшествия

Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова

Обновлено в 07:48
Здоровье

Красноярские врачи победили во Всероссийском конкурсе

Четверо врачей из Красноярского края стали победителями Всероссийского конкурса.
Обновлено в 06:16
Политика

Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады

Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Футбол

Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»

Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:17
Экономика

В России возобновился рост числа компаний-банкротов

За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
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Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Обновлено в 06:18
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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