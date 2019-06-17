Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке АмерикиRT на русском 07:42
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 10:28, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Обновлено в 07:56
Происшествия
Путин ужесточил уголовное наказание за «пьяные» ДТП
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий уголовную ответственно за гибель людей в ДТП по вине пьяного водителя.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота
На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.
Обновлено в 05:14
Происшествия
Из ловившего Голунова УВД массово увольняются сотрудники, сообщили СМИ
Около 50 сотрудников УВД по ЗАО написали рапорты об увольнении, сообщает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 07:54
Технологии
В 2018 году 17% россиян оплачивали покупки только наличными
В России в 2018 году 17% граждан оплачивали покупки исключительно наличными, свидетельствуют данные исследования платежной системы MasterCard.
Обновлено в 10:08
Религия
У спасателей МЧС вслед за армией появится собственный храм в Москве
В сентябре 2018 года стало известно, что Минобороны построит в подмосковном парке «Патриот» главный храм Вооруженных сил России.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Общество
Названо число работающих пенсионеров в России
По состоянию на 1 января 2019 года доля работающих пенсионеров составляла 20,4 процента от общего числа пенсионеров в стране.
Обновлено в 08:20
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Политика
Кремль объяснил снижение рейтинга Путина «волатильностью»
«Нужно все-таки судить о рейтинге в более длительной перспективе», — сказал Песков, комментируя сообщения о новом снижении рейтинга Путина.
Обновлено в 07:58
Здоровье
Роспотребнадзор потратит 500 тысяч рублей на исследование диареи
"При заборе биологического материала должны быть обеспечены правильная подготовка представителей населения Гвинейской Республики и соблюдение правил безопасности и стерильности сбора биологического материала", – сказано в инструкции Роспотребнадзора.
Обновлено в 08:01
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Политика
В ДНР раскрыли имена причастных к убийству Захарченко и Моторолы
В сюжете программы «Вести недели» телеканала «Россия» была представлена информация, согласно которой спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) смогли установить имена ряда причастных к убийству лидера ДНР Александра Захарченко.
Обновлено в 02:50
Политика
В Иране заявили о раскрытии шпионской киберсети ЦРУ
Иран раскрыл шпионскую киберсеть ЦРУ и уничтожил её, заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.
Обновлено в 10:07
Политика
Путин подписал закон об отмене лицензирования выпуска компакт-дисков
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий отмену лицензирования выпуска аудиовизуальной продукции, программ для ЭВМ, баз данных и фонограмм на любых видах носителей.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Спорт
Спортсмены Чувашии массово нарушали антидопинговые правила
В ходе проведенной проверки с июня 2017 по июнь 2019 года выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещенного метода) спортсменами Республики Чувашия, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Губернатор прокомментировал ситуацию в Чемодановке
Иван Белозерцев прокомментировал сегодняшнюю ситуацию в Чемодановке.
Обновлено в 09:33
Происшествия
Изуродовавшая 19 клиенток «косметолог» получила 5,5 лет колонии
Суд Москвы вынес приговор предпринимательнице Наталье Коростелево, которая изуродовала 19 клиенток, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:37
Футбол
Тотти объявил об уходе с поста директора «Ромы»
Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии Франческо Тотти заявил, что покидает должность директора «Ромы».
Обновлено в 08:33
Происшествия
Тренер школы олимпийского резерва в Подмосковье задержан за педофилию
Громкий скандал разгорается в подмосковной школе олимпийского резерва. Восьмилетняя спортсменка обвинила тренера по бегу в растлении.
Обновлено в 07:43
Политика
Михаил Бабич занял пост замминистра экономического развития РФ
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич получил новую должность. Он займет кресло заместителя министра экономического развития РФ.
Обновлено в 05:04
Здоровье
Красноярские врачи победили во Всероссийском конкурсе
Четверо врачей из Красноярского края стали победителями Всероссийского конкурса.
Обновлено в 06:16
Политика
Зеленский: суд затягивает решение о роспуске Рады
Конституционный суд Украины откладывает вынесение решения по поводу конституционности указа президента страны о роспуске Верховной рады, соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский, сообщает RT.
Обновлено в 10:04
Футбол
Юнгберг стал ассистентом Эмери в «Арсенале»
Тренер молодёжной команды «Арсенала» Фредрик Юнгберг переведён в первую команду и стал ассистентом главного тренера Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:17
Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротов
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Обновлено в 06:18