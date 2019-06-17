Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке АмерикиRT на русском 07:42
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
В МВД опровергли массовое увольнение из задержавшего Голунова УВД
Официальный представитель главка МВД по Москве Юрий Титов опроверг распространенную в СМИ информацию о том, что из УВД по Западному округу столицы, которое задерживало журналиста «Медузы» Ивана Голунова, стали массово увольняться полицейские.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В ВСУ рассказали о потерях в Донбассе за май
В мае в Донбассе погибли восемь боевиков ВСУ, ещё 42 получили ранения, заявил первый заместитель командующего карательной операцией в Донбассе генерал-майор Игорь Танцюра, сообщило 17 июня «Радио Свобода».
Обновлено в 08:38
Происшествия
Внесена ясность в сообщения о вывозе цыган из Чемодановки
Власти Пензенской области отреагировали на сообщения о том, что цыган вывозят из Чемодановки после скандала со смертельной массовой дракой, передает ТАСС.
Обновлено в 11:42
Авто
Toyota Land Cruiser лишат двигателей V8
Одним из главных критериев выбора японского внедорожника Toyota Land Cruiser был и остается мощный 5,7-литровый двигатель V8 на 381 л.с. С этим «сердцем», внедорожник получает большие возможности для преодоления бездорожья и буксировки тяжёлых грузов.
Обновлено в 07:13
Спорт
Сергей Шубенков в падении выиграл забег на этапе Бриллиантовой лиги
Российский легкоатлет Сергей Шубенков на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате победил в забеге на 110 метров с барьерами.
Обновлено в 05:33
Общество
Бедных россиян с огородом захотели лишить господдержки
Речь идет о тех россиянах, которые имеют огород или свободную жилую площадь. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 10:05
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсера Бари Алибасова выписали из больницы, сообщил РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:56
Культура
Стало известно, как создавались титановые доспехи Железного человека
Доспехи сделаны из титановой брони.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В Испании нашли мертвой 13-летнюю россиянку
Тело 13-летней россиянки обнаружили в испанском населенном пункте Матаро в Каталонии, сообщает телеканал Telecinco в понедельник, 17 июня.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Неизвестный сообщил о бомбе в телецентре «Останкино»
Экстренные службы получили звонок от неизвестного лица, сообщившего о взрывном устройстве в телецентре "Останкино" в Москве, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Политика
Более ста бывших крымчан попросили российское гражданство
Более ста родившихся в Крыму и Севастополе граждан Украины, покинувших полуостров до марта 2014 года, обратились за получением российского гражданства, сообщили в пресс-центре МВД.
Обновлено в 02:46
Происшествия
В докладе о SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Вечером 5 мая лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», летевший из Москвы в Мурманск, загорелся во время аварийной посадки в Шереметьево.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Путин ужесточил наказание за ДТП в нетрезвом виде
24 апреля Путин подписал закон об ужесточении наказания для водителей, оставивших место аварии.
Обновлено в 10:10
Религия
Собственный храм в Москве появится у МЧС РФ
Куратор программы строительства храмов в Москве, депутат Госдумы РФ Владимир Ресин рассказал, что у спасателей в столице появится «главная святыня».
Обновлено в 08:31
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
31 августа 2018 года глава ДНР Александр Захарченко был убит в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка.
Обновлено в 01:38
Энергетика
В регионах России резко подорожал бензин
По данным Росстата, с 3 по 9 июня подорожание бензина было зафиксировано в 58 регионах России.
Обновлено в 01:59
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей Су-27 и Су-30 на малых высотах
Обновлено вчера в 21:22
Экономика
Аукционный дом Sotheby’s продадут за $3,7 млрд
Аукционный дом Sotheby's объявил в понедельник о том, что будет продан за $3,7 млрд компании BidFair USA, принадлежащей предпринимателю Патрику Драхи.
Обновлено в 09:35
Политика
Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию
В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.
Обновлено в 06:50
Здоровье
Семья в Подмосковье заразилась клещевым энцефалитом, выпив молока
В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом после употребления сырого козьего молока, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 02:09
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Футбол
Тотти покинет «Рому», сообщают СМИ
Франческо Тотти, бывший футболист, собирается покинуть итальянскую "Рому", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия
Экс-глава Свердловской железной дороги найден мертвым
Обновлено в 11:33
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин назвал назначение Михаила Бабича заместителем главы министерства "усилением тяжелой артиллерией", соответствующий комментарий министр оставил под своей совместной с Бабичем фотографией в Instagram.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Бывший начальник Генштаба ВСУ признался в атаке на батальон «Донбасс»
Экс-глава Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-полковник Виктор Муженко признался, что в 2014 году украинские летчики случайно атаковали колонну добровольческого батальона «Донбасс».
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Грудинина окончательно засудили
Московский областной суд подтвердил законность решения Видновского городского суда, обязавшего директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина передать две трети имущества своей бывшей супруге Ирине.
Обновлено в 10:28