Футбол

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке АмерикиRT на русском 07:42

После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Марадона — игрокам сборной Аргентины: «Вы оскорбляете футболку сборной, выродки»

Sport24.ru07:38

Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке Америки

RT на русском07:42

Марадона считает, что сборную Аргентины может обыграть даже Тонга

Sport.ru08:29

Марадона обрушился с критикой на сборную Аргентины после проигрыша на Кубке Америки

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Спорт-Экспресс10:14

Марадона: даже сборная Тонга может обыграть Аргентину

Чемпионат07:16

Диего Марадона: «Даже сборная Тонги может победить Аргентину»

Sports.ru06:57
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Гаджеты

Создана программа для взлома любых iPhone и популярных Xiaomi

Разработка предназначена для использования сотрудниками правоохранительных органов и способна работать не только с iPhone, но и с устройствами под управлением Android, включая Samsung Galaxy S6/S7/S8/S9, а также популярные модели Motorola, Huawei, LG и Xiaomi.
Обновлено в 11:25
Энергетика

Медведев поручил проверить сообщения о росте цен на бензин

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру России Дмитрию Козаку проверить сообщения о росте цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири.
Обновлено в 08:12
Общество

BadComedian и Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на ₽1 млн

Обновлено в 12:58
Экономика

Лондонский суд вынес решение в споре об акциях «Восточного»

Трибунал Лондонского международного третейского суда (LCIA) вынес решение относительно спора между «Финвижн» Артема Аветисяна и Evison (кипрская структура фонда Майкла Калви Baring Vostok): арбитры признали право «Финвижн» на опцион на 10% акций банка «Восточный».
Обновлено в 13:13
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Из Чемодановки уехали все цыгане

Обновлено в 12:31
Армия и оружие

Под Мурманском нашли останки немецкого солдата

«В ходе экспедиции найдены фрагменты останков немецкого солдата с частично сохранившимся жетоном, образцы советского и немецкого оружия, элементов экипировки, фрагменты бронетехники, предметы быта», – сообщила пресс-служба Северного флота.
Обновлено в 11:08
Происшествия

12 мигрантов погибли при крушении лодки у берегов Турции

В результате крушения лодки с нелегальными мигрантами у берегов Турции погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает издание Daily Sabah.
Обновлено в 09:17
Здоровье

Ученые выяснили, почему поездки в деревню избавляют детей от астмы

Богатая микрофлора деревенских домов помогает детям и взрослым правильно настроить иммунитет и заметно уменьшает вероятность развития астмы и других форм аллергии.
Обновлено в 11:02
Происшествия

В НИИ Склифосовского опровергли выписку Алибасова

Обновлено в 11:12
Происшествия

На российской трассе нанесли 40-километровую сплошную линию

Автомобилисты пожаловались в соцсетях на недавно нанесенную разметку трассы Воронеж — Нововоронеж, где на протяжении почти 40 километров нет ни одного места для обгонов и разворотов.
Обновлено в 11:58
Кино

Умер французский актер Морис Бенишу из «Амели»

Французский актёр и режиссёр Морис Бенишу скончался 15 июня в возрасте 76 лет, сообщает AFP.
Обновлено в 12:41
Политика

В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам

Обновлено в 09:31
Происшествия

На границе Китая и КНДР произошло землетрясение

Обновлено в 12:03
Шоу-бизнес

Саша Савельева и Кирилл Сафонов дали сыну звериное имя

Можно было бы предположить, что такое имя малыш получил в честь отца Кирилла, которого так же звали Леон, но Кирилл эти подозрения отмел.
Обновлено в 06:36
Авто

Введение новых правил автотюнинга отложено на год

Вместо 1 июля 2019 года новые правила процедуры по внесению конструктивных изменений в автомобили вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Обновлено в 03:12
Футбол

Поль Погба останется в «Манчестер Юнайтед»

"Манчестер Юнайтед" рассчитывает, что полузащитник Поль Погба останется в клубе этим летом, информирует Sky Sports.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский отказывается от прямого диалога с ДНР и ЛНР

По словам Зеленского, параллельно с переговорами в Минске возобновятся переговоры в «нормандском формате» (Украина, Россия, Германия, Франция), а также будет обсуждаться вопрос освобождения осужденных в РФ украинцев.
Обновлено в 12:19
Общество

Каждый пятый российский пенсионер продолжает работать

Доля работающих пенсионеров в общей численности пенсионеров, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда, понизилась и на 1 января 2019 года составляет 20,4 % (на 1 января 2018 года - 21,1 %).
Обновлено в 07:02
Политика

Бывший президент Египта Мухаммед Мурси умер в зале суда

О смерти Мурси со ссылкой на государственное телевидение Египта сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие

Польский корабль повредили во время учений НАТО в Балтийском море

Польский военный корабль "Гнезно" повредили на учениях НАТО Baltops в Балтийском море.
Обновлено в 13:13
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Политика

Супруга Зеленского пригласила жену Макрона посетить Украину

Жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит посетить Украину.
Обновлено в 13:17
Авто

Renault огласила комплектации и стоимость нового кроссовера Arkana

Обновлено в 05:40
Экономика

ООН опубликовал прогноз численности населения Земли

"Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на 2 миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", - говорится в документе.
Обновлено в 12:55
Происшествия

В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова

Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.
Обновлено в 11:49
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Происшествия

Экс-главу Свердловской железной дороги нашли мертвым

Умер экс-глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе СвЖД.
Обновлено в 11:51
Авто

Renault анонсировала премьеру нового кросс-вэна Triber

Компания Renault опубликовала первое тизерное изображение нового кросс-вэна Triber.
Обновлено в 05:38
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Проект правил изоляции Рунета обнародовал Роскомнадзор

Роскомнадзор опубликовал проект ведомственного приказа, в котором прописываются правила изоляции российского сегмента Интернета при определённых «угрозах».
Обновлено в 12:57
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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