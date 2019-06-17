Футбол
Марадона раскритиковал сборную Аргентины за поражение на Кубке АмерикиRT на русском 07:42
После поражения Аргентины от Колумбии (0:2) в стартовом поединке группового раунда Кубка Америки, легендарный футболист Диего Марадона заявил, что даже команда архипелага Тонга смогла бы победить сборную его страны.
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 08:55, Вашингтон
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Футбол
«Рубин» объявил об уходе Александра Бухарова
34-летний нападающий Александр Бухаров покидает казанский "Рубин" в связи с истечением срока действия контракта.
Обновлено в 08:18
Энергетика
Медведев поручил проверить рост цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил проанализировать сообщения о росте цен на бензин в регионах Сибири и Дальнего Востока и принять меры при необходимости.
Обновлено в 08:06
Гаджеты
В Mastercard заявили, что внедрение платежных инноваций поддерживают 70% россиян
Почти 70% россиян поддерживают внедрение платежных инноваций - бесконтактную оплату смартфоном и использование биометрии для подтверждения платежа.
Обновлено в 07:28
Политика
ЕС выразил обеспокоенность вызовами безопасности в Черном море
Главы МИД ЕС одобрили в понедельник заявление по вопросам сотрудничества в Черном море, выразив обеспокоенность вызовами безопасности в регионе, подтвердив позицию непризнания в отношении Крыма, а также заявив о необходимости должным образом финансировать политику на этом стратегическом для ЕС направлении.
Обновлено в 05:07
Происшествия
Худрук Саратовского ТЮЗа упал в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров упал в оркестровую яму.
Обновлено в 07:46
Политика
Еврокомиссия пожаловалась на российское импортозамещение
«Тенденции по условиям доступа на рынки в целом негативны для России, поскольку экспортеры ЕС сталкиваются со вторым по величине списком из 34 барьеров в стране, которая продолжала проводить политику импортозамещения с помощью широкого спектра средств», – говорится в докладе.
Обновлено в 08:08
Авто
Новый Nissan X-Trail вышел на тесты в США
Компания Nissan приступила к тестам кроссовера X-Trail нового поколения.
Обновлено в 04:47
Общество
В аэропорту Домодедово установили алкотестеры для сотрудников
Лазерные алкотестеры установили на контрольно-пропускном пункте в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 08:05
Футбол
Илья Гапонов: «Рианчо в „Спартаке“ проводил теоретические тренировки, а Каррера больше наблюдал»
Защитник «Спартака» Илья Гапонов в интервью Sports.ru рассказал о том, как проходили тренировки под руководством экс-тренеров команды Массимо Карреры и Рауля Рианчо.
Обновлено в 07:12
Космос
Появилось видео плавления спутников в атмосфере Земли
Обновлено в 07:56
Политика
Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США
Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.
Обновлено в 06:56
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Происшествия
СК возбудил дело о домогательствах сотрудника полиции к подчиненным
Следственный комитет Челябинской области возбудил уголовное дело против заместителя начальника отдела полиции «Чебаркульский» Рифа Биктимирова из-за домогательств к подчиненным, передает «РИА Новости».
Обновлено в 08:43
Космос
Сахалинцы забросали мусором площадку под космический центр в Поронайске
На официальном сайте «Российских космических систем» в последний раз в новостях трассовый измерительный пункт «Сахалин» упоминался 13 марта.
Обновлено вчера в 21:25
Общество
Российский школьник получил ноль баллов на ЕГЭ из-за ручки
Выпускник гимназии №3 в Астрахани Артем Яровой получил ноль баллов на ЕГЭ по математике, потому что его работу не удалось отсканировать и проверить.
Обновлено в 07:55
Спорт
Чемпионат Европы по фехтованию в 2022 году может пройти в Сочи
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Александр Михайлов заявил, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата Европы по фехтованию-2022.
Обновлено в 07:39
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Орешкин отреагировал на назначение Бабича своим заместителем
Глава министерства экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал новость о назначении своим заместителем бывшего российского посла в Белоруссии Михаила Бабича.
Обновлено в 08:35
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Эксперты не подготовили исследование по делу «Седьмой студии» в срок
Эксперты не успели в срок закончить исследование по делу «Седьмой студии», в рамках которого театрального режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в мошенничестве.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Екатеринбургские лингвисты разрешили называть полицейских «мусорами»
Оценить высказывания подозреваемого в адрес сотрудника полиции попросили экспертов-лингвистов.
Обновлено в 05:49
Общество
«Магнит» начал принимать алюминиевую и пластиковую тару
Компания «Магнит» начала тестировать прием использованных алюминиевых банок и ПЭТ-бутылок объемом от 0,25 до 2 л в шести магазинах в Москве, Красногорске и Краснодаре.
Обновлено в 07:35
Авто
Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Происшествия
Гей, рассказавший о пытках в Чечне, сообщил, что видел в «секретной тюрьме» пропавшего без вести уроженца Волгоградской области
Фотограф Максим Лапунов рассказал, что видел в подвале управления уголовного розыска по Чечне уроженца Волгоградской области Андрея Кобышева, который пропал в Грозном весной 2017 года, пишет «Радио Свобода».
Обновлено в 03:34
Общество
Мосгорсуд сократил арест Леониду Волкову до восьми суток
Мосгорсуд сократил с 15 до восьми суток срок административного ареста руководителю штаба Алексея Навального - Леониду Волкову.
Обновлено в 08:34
Гаджеты
Стало известно, какие смартфоны Samsung получат Android 10
Инсайдер из Индии Мукул Шарма опубликовал в своем блоге список смартфонов производства Samsung, которые смогут обновить операционную систему до версии Android 10.
Обновлено в 08:14
Происшествия
В Швеции над зданием администрации муниципалитета подняли флаг СССР
В Швеции над зданием муниципалитета в коммуне Тэбю подняли флаг СССР. Об этом в понедельник, 17 июня, пишет газета Expressen.
Обновлено в 08:27
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19