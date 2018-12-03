Футбол

Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике
Известия
09:09

Команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики, из-за чего не смогла пройти в высший дивизион. После завершения игры болельщики соперников начали оскорблять аргентинского специалиста.
Известия09:09

Подробнее о событии

Марадона едва не подрался с болельщиками

Sportbox.RU06:51

Марадона едва не подрался с болельщиками

Матч ТВ06:51

Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

Газета.Ru06:12

Марадона чуть не подрался с фанатами после поражения «Дорадоса»

Чемпионат05:37

Марадону с трудом удержали от драки с фанатом. Видео

Спорт-Экспресс04:15

Диего Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

РИА Новости04:00

Команда Марадоны проиграла в плей-офф чемпионата Мексики. После игры он полез драться с фанатами

Sport24.ru06:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Футбол

Португалия примет финальную стадию Лиги наций в 2019 году

Объявлена страна, которая будет принимать финальную стадию Лиги наций в 2019 году, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:22
Футбол

УЕФА ввел видеоповторы в Лиге чемпионов с текущего сезона

УЕФА объявил о внедрении системы видеопомощи арбитрам в Лиге чемпионов, начиная с матчей плей-офф текущего сезона.
Обновлено в 09:21
Футбол

КДК РФС даст оценку оскорбительным кричалкам фанатов «Спартака»

Обновлено в 08:21
Футбол

У Ещенко выявлено подозрение на разрыв передней крестообразной связки

Обновлено в 09:23
Футбол

На матче «Арсенал» – «Зенит» ожидается до десяти тысяч зрителей

До десяти тысяч зрителей ожидается на матче 16-го тура премьер-лиги Арсенал Зенит, сообщает официальный сайт питерцев.
Обновлено в 09:19
Футбол

Хьюз покидает пост главного тренера «Саутгемптона»

"Саутгемптон" заявил, что ведет поиски нового главного тренера.
Обновлено в 08:46
Футбол

«Арсенал»: «Бакаев не вернется в „Спартак“ зимой»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов прокомментировал слухи, согласно которым полузащитник команды Зелимхан Бакаев досрочно вернется из аренды зимой в «Спартак».
Обновлено в 08:32
Футбол

Церемония вручения «Золотого мяча» начнётся в 23:00 мск

Обновлено в 09:15
Футбол

Защитник «Флуминенсе» Айртон может перейти в РПЛ

Игрок обороны бразильского «Флуминенсе» Айртон попал в сферу интересов московского «Спартака».
Обновлено в 09:19
Футбол

УЕФА запретил проведение матчей в регионах с военным положением

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил запретить проводить матчи в местах, где введено военное положение, или в регионах, куда можно добраться только через них.
Обновлено в 09:13
Футбол

«Тоттенхэм» наказал фаната, бросившего банановую кожуру в Обамеянга

"Тоттенхэм" наказал фаната, который бросил банановую кожуру в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга в дерби северного Лондона.
Обновлено в 08:34
Футбол

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» после травмы

Обновлено в 08:38
Футбол

Две россиянки вошли в список арбитров женского ЧМ-2019

Россиянки Анастасия Пустовойтова и Екатерина Курочкина включены в список арбитров, которые будут обслуживать матчи женского чемпионата мира по футболу 2019 года, сообщается на официальном сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Обновлено в 09:24
Футбол

Такума Нисимура: «Хочу приносить больше пользы ЦСКА»

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура после матча 16-го тура премьер-лиги против "Ростова" (0:0) заявил, что хотел бы приносить больше пользы команде.
Обновлено в 08:47
Футбол

Матч «Локомотив» - «Рубин» в Кубке России начнется с минуты молчания в память о погибшем Ломакине

Футболисты Локомотива в матче финала Кубка России с Рубином 5 декабря сыграют в траурных повязках, а сама игра начнется с минуты молчания.
Обновлено в 09:14
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное