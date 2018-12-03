Футбол

Марадона пытался ударить фаната после матча в Мексике
Известия
09:09

Команда Марадоны уступила «Атлетико» в ответном финальном матче второго дивизиона чемпионата Мексики, из-за чего не смогла пройти в высший дивизион. После завершения игры болельщики соперников начали оскорблять аргентинского специалиста.
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Марадона едва не подрался с болельщиками

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Марадона едва не подрался с болельщиками

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Марадона вступил в конфликт с фанатами своей команды после поражения

Газета.Ru06:12

Марадона чуть не подрался с фанатами после поражения «Дорадоса»

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Диего Марадона попытался ударить фаната после матча в Мексике

РИА Новости04:00

Команда Марадоны проиграла в плей-офф чемпионата Мексики. После игры он полез драться с фанатами

Sport24.ru06:23
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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 11:02, Ашберн
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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