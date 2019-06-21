Футбол

Марадона прокомментировал слухи о болезни АльцгеймераPravda.Ru 04:41

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона высказался по поводу сообщений о том, что у него болезнь Альцгеймера. С такой информации выступили СМИ после того, как стало известно, что Марадона покинул пост главного тренера из-за проблем со здоровьем.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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