Футбол
Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьемСпорт-Экспресс 00:29
Легендарный аргентинец Диего Марадона покинул пост главного тренера "Дорадос". 58-летнему специалисту врачи рекомендовали сосредоточиться на здоровье. Впереди у него операции на плече и колене.
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Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Происшествия
Прокуратура: похожий на Цапка человек оказался вором в розыске
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа
В городе Таштагол (Кемеровская область) заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) в отношении руководительницы ЗАГСа, которая заключила брак с участием находящегося без сознания мужчиной.
Обновлено в 01:57
Здоровье
В Тюмени официально открыли 6 пляжей
В Тюмени администрация приняла решение открыть 6 пляжей с возможностью купаться в водоёмах.
Обновлено в 02:00
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Обновлено вчера в 18:04
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Эден Азар поделился эмоциями от перехода в «Реал»
Обновлено вчера в 14:32
Культура
Работы знаменитых уэленских косторезов будут представлены на международном фестивале в Китае
Работы знаменитых уэленских косторезов будут представлены на десятом Международном фестивале «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства», который считается уникальным явлением в истории взаимоотношений России и Китая, и является одним из самых масштабных проектов в сфере культуры в Дальневосточном федеральном округе.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района
Мосгорсуд в четверг отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве заместителя председателя палаты района Евгении Исаенковой и сократил срок содержания под стражей до 24 июня, сообщил РИА Новости его адвокат Артём Сарбашев.
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и стал чемпионом НБА
Счёт в серии стал 4:2 в пользу «Торонто», который в итоге стал чемпионом НБА сезона-2018/19.
Обновлено в 01:18
Шоу-бизнес
Сын Сергея Зверева ушел в монастырь
Сына знаменитого стилиста обидело интервью отца, поэтому он решил на время отказаться от мирской жизни и сосредоточиться на служении Богу.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Кудрин заявил о жестких мерах для повышения пенсий
Глава Счетной палаты добавил, что при отсутствии роста придется принимать более жесткие меры.
Обновлено вчера в 13:15
Общество
Гроза с градом и сильным ветром надвигается на Москву
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Происшествия
Мужчина осквернил памятник Ельцину в Екатеринбурге
Полиция в Екатеринбурге возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который осквернил памятник первому президенту России Борису Ельцину.
Обновлено в 02:11
Общество
Ассоциация «Аутизм-Регионы» осудила Малышеву за слова о больных детях
Ассоциация «Аутизм-Регионы» раскритиковала выпуск передачи «Жить здорово!», в ходе которого телеведущая Елена Малышева предложила обсудить тему «Откуда берутся дети-кретины».
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Кабардино-Балкарии задержали общественника с 263 граммами марихуаны
Руководитель общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко заключен под стражу по уголовному делу о покупке 263 граммов марихуаны и уже признал вину, говорится в ответе МВД по Кабардино-Балкарии на запрос РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:41
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
Шоу-бизнес
Богомолов не рассказал Собчак про личную жизнь
Режиссер Константин Богомолов в программе "Осторожно, Собчак!" впервые после назначения на пост худрука Театра на Малой Бронной рассказал о своем отношении к соцсетям, кинокарьере, воспитании театральной публики и о личной жизни.
Обновлено вчера в 13:23
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Армия и оружие
Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины
На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Политика
Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова
Обновлено вчера в 06:43
Происшествия
Под Астраханью задержали организаторов незаконной миграции
В Астраханской области задержали нескольких человек, подозреваемых в организации незаконной миграции.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор
В Белоруссии приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова, который был признан виновным в убийстве трех человек.
Обновлено вчера в 13:39
Кино
Зачем Альмодовар проплыл по волнам усталой памяти
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07