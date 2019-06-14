Футбол

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»Матч ТВ 01:06

Аргентинский специалист Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос». Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат наставника Матиас Морла. Отмечается, что в ближайшее время Марадона перенесет две операции на ноге и на плече.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос»

Советский спорт06:02

Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

ТАССвчера в 22:28

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Матч ТВ01:06

Марадона ушел из мексиканского «Дорадос». Ему предстоят 2 операции

Sport24.ru00:56

Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Спорт-Экспресс00:29

Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Ему предстоят операции на плече и колене

Sports.ru02:00

Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем

Чемпионат01:54
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Общество

Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой

Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Общество

Томские учителя вышли на пикет за повышение окладов

Участники акции протеста требуют от исполнительной власти Томска повышения окладов работникам муниципальных бюджетных учреждений образования и культуры на 45% по примеру областных организаций.
Обновлено в 07:05
Культура

Картину Цоя «Рождение звезды» продадут на аукционе

Обновлено в 11:40
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его полицейского

Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов назвал имя сотрудника полиции, который ударил его после задержания по ложному обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 09:41
Политика

Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде

Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Политика

Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку

Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
Обновлено в 10:44
Здоровье

Россиянок призвали пить в Питере и рожать в Краснодаре

Обновлено в 10:57
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Под Воронежем загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Обновлено в 10:11
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Космос

В Ботаническом саду выросли «цветы-космонавты»

Обновлено в 09:08
Наука

Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение

Обновлено в 04:40
Футбол

Защитник тульского «Арсенала» Сокол останется в аренде в «Тромсе»

Обновлено в 10:49
Политика

МИД Украины: Киев не признает гражданство России для жителей Донбасса

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко заявила, что Киев никогда не признает российское гражданство, выданное жителям Донбасса.
Обновлено в 10:34
Гаджеты

Samsung представила семиметровый телевизор

Обновлено в 02:53
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого

Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира

Самолёт, выполнявший рейс из Барселоны в Москву, совершил незапланированную посадку в Варшаве из-за агрессивного пассажира.
Обновлено в 11:08
Космос

NASA нашло логотип «Стартрека» на Марсе. И этому есть объяснение

Марсианский разведывательный аппарат Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) прислал на Землю новый снимок поверхности Марса.
Обновлено в 11:35
Энергетика

В «Транснефти» назвали дату полного восстановления работы «Дружбы»

Работа нефтепровода «Дружба» после вытеснения некондиционной нефти должна быть восстановлена в полном объеме с 1 июля, заявил вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов.
Обновлено в 11:26
Политика

Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Пашу раскритиковал Джигана за фото с пензенцем Егором Кридом

Павла Курьяна задела подпись к снимку, которое рэпер опубликовал в Инстаграм Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Театры

Голландские театралы сыграли «Одиссею» в метро Петербурга

В пятницу пассажиры петербургского метро могли стать зрителями постановки классической поэмы Гомера «Одиссея», которую прямо в подземке представили актеры нидерландского театра Gajes.
Обновлено в 12:01
Происшествия

В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны

Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Гаджеты

Huawei запустит операционную систему Hongmeng

Китайская компания Huawei приступает к запуску операционной системы Hongmeng для установки ее на своих аппаратах вместо ОС Android, заявил вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное