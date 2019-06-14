Футбол

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»Матч ТВ 01:06

Аргентинский специалист Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос». Об этом на своей странице в Twitter сообщил адвокат наставника Матиас Морла. Отмечается, что в ближайшее время Марадона перенесет две операции на ноге и на плече.
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Марадона ушел из мексиканского клуба «Дорадос»

Вести.Ru01:26

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Sportbox.RU01:06

Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

ТАССвчера в 22:28

Марадона ушел из мексиканского «Дорадос». Ему предстоят две операции

Sport24.ru00:56

Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Спорт-Экспресс00:29

Марадона ушел с поста главного тренера ФК «Дорадос»

РЕН ТВвчера в 22:44

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Матч ТВ01:06
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Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Пресс-секретарь вице-премьера России Андрей Лавров заявил, что российская сторона и Евросоюз создадут специальную группу, которая займется вопросом по переходу на расчеты в рублях и евро.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Собчак назвала Малышеву «мерзавкой» после слов о «детях-кретинах»

Телеведущая Ксения Собчак осудила коллегу Елену Малышеву, которая в программе предложила обсудить, "откуда берутся кретины".
Обновлено в 00:19
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Забайкалье задержали сторонника ИГ

Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Гаджеты

Huawei рассказала, чем заменит Android

Китайская корпорация Huawei в скором времени запустит собственную операционную систему Hongmeng, которая будет установлена на аппаратах компании вместо ОС Android, заявил Reuters вице-президент компании Эндрю Уильямсон.
Обновлено в 01:20
Наука

Алмазы с камчатского вулкана оказались искусственными

Алмазы, обнаруженные в горных породах камчатского вулкана Толбачик, оказались искусственными.
Обновлено вчера в 23:38
Кино

Умерла актриса из «Секса в большом городе» Сильвия Майлз

Обновлено вчера в 04:40
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие

США показали «доказательства» причастности Ирана к атаке на танкеры

В свою очередь, в МИД Ирана оценили обвинения США в причастности страны к "атаке" на танкеры В Оманском заливе было совершено нападение на два нефтяных танкера.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Борис Джонсон лидирует на выборах премьер-министра Великобритании

Лидером первого тура голосования за посты главы Консервативной партии и премьер-министра Великобритании стал бывший глава британского МИДа Борис Джонсон, 13 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия

В Екатеринбурге загорелся детский сад

В Екатеринбурге в частном садике на улице Викулова случился пожар.
Обновлено в 01:37
Происшествия

Суд оштрафовал на 150 тыс. руб. участника марша в Москве

Таганский суд Москвы оштрафовал Вячеслава Стеблина, участника несогласованной акции в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова, на 150 тыс. руб. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие

Военный спецназ Британии предложили подготовить к конфликту с Россией

Руководитель армейских спецподразделений Британии подготовил секретную концепцию, которую должен будет рассмотреть британский кабмин, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Обновлено вчера в 20:25
Авто

АвтоВАЗ анонсировал скорое появление Lada Xray с вариатором

«АвтоВАЗ» в ближайшие недели выпустит новую версию хэтчбека LADA XRay с автоматической коробкой передач Jatco.
Обновлено вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным

Итальянскую актрису Орнеллу Мути приговорили к шести месяцам тюремного заключения за предоставление фальшивой медсправки.
Обновлено в 00:51
Экономика

Кудрин заговорил о жестких мерах для повышения пенсий

Если роста не будет, придется принимать более жесткие меры и решить, откуда брать деньги — «перераспределять доходы или расходы бюджета в пользу пенсионной системы или часть суверенного фонда на это тратить».
Обновлено вчера в 08:19
Общество

Хирург заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова

Игорь Шарипов, хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского, заявил о серьёзных вопросах по поводу отравления Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб.
Обновлено вчера в 04:59
Происшествия

В Кузбассе в железнодорожной колее нашли маленькую девочку

Обновлено вчера в 22:26
Общество

Трансляция из вольеров панд в Московском зоопарке заработает с 1 июля

Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров больших панд с 1 июля.
Обновлено в 00:50
Наука

Злоупотребление фастфудом может привести к слабоумию

Обновлено вчера в 21:57
Наука

В РФ успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России завершились испытания авиадвигателя нового поколения, для производства которого применили 3D-печать.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

В Польше назвали еще одного виновного в гибели президента Качинского

Бывшего главу канцелярии премьера Польши Томаша Арабского признал виновным в гибели президента Польши Леха Качинского окружной суд Варшавы, 13 июня сообщило «Радио Польша».
Обновлено вчера в 17:05
Наука

Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи

Физики-теоретики из Калифорнийского университета (США) выдвинули новую альтернативную теорию темной материи и способы её обнаружения.
Обновлено 11 июня в 17:09
Происшествия

На прямую линию с Путиным поступила жалоба на калужских врачей

Из Калужской области поступило сообщение о неполучении качественной медицинской помощи в областном учреждении здравоохранения.
Обновлено вчера в 11:36
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В Приморье отложили освобождение части косаток из «китовой тюрьмы»

Компании — отловщики косаток, которых держат в Средней бухте в Приморье, перенесли на неделю выпуск четырех животных, сообщил адвокат компаний на суде во Владивостоке.
Обновлено вчера в 23:12
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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Мексиканский футбольный клуб
Мексиканский профессиональный футбольный клуб из города Кульякан, штата Синалоа. Основан в 2003 году. Выступает в Ассенсо МХ, втором по силе дивизионе страны.
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