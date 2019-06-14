Футбол
Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьемSoccer.ru 02:22
Легендарный аргентинец Диего Марадона ушел с поста главного тренера «Дорадос». 58-летний тренер покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Специалисту предстоят операции на плече и колене.
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Общество
Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России
Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика
США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Политика
Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске
Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Культура
Анатолий Вассерман назвал «кучей недоучек» фанатов сериала «Чернобыль»
Журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил с критикой тех, кто восхищается недавно вышедшим сериалом HBO «Чернобыль».
Обновлено в 03:14
Происшествия
Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми
Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США
Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 04:01
Происшествия
Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области
Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.
Обновлено в 04:04
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика
Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных
Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Баскетбол
«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА
Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:27
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес
Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида
В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.
Обновлено в 03:56
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Общество
Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ
Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
В ВСУ обвинили НМ ДНР в применении противопехотных мин под Марьинкой
При этом командование ООС обвинило НМ ДНР в применении на этом участке противопехотных мин, запрещённых Оттавской конвенцией.
Обновлено в 01:58
Происшествия
В Москве произошел пожар в Измайловском кремле
В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе
В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Обновлено вчера в 14:46
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
В Госдуме напомнили Украине условия прохода через Керченский пролив
Украина при соблюдении международных норм и согласовании своих действий с РФ может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 04:29
Экономика
Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала
Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21