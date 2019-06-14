Футбол

Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьемSoccer.ru 02:22

Легендарный аргентинец Диего Марадона ушел с поста главного тренера «Дорадос». 58-летний тренер покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Специалисту предстоят операции на плече и колене.
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Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем

Чемпионат01:54

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Sportbox.RU01:06

Марадона ушел из мексиканского «Дорадос». Ему предстоят 2 операции

Sport24.ru00:56

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Матч ТВ01:06

Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Спорт-Экспресс00:29

Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Ему предстоят операции на плече и колене

Sports.ru02:00

Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

ТАССвчера в 22:28
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Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 04:52, Ашберн
Общество

Сын Алибасова рассказал о планах вывезти отца из России

Ранее сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом «360» рассказал, что с памятью у продюсера стало значительно лучше, но остаётся риск внутреннего кровотечения.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено вчера в 14:30
Политика

Стала известна дата проведения саммита ШОС и БРИКС в Челябинске

Президент РФ Владимир Путин назвал точные даты проведения саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21
Культура

Анатолий Вассерман назвал «кучей недоучек» фанатов сериала «Чернобыль»

Журналист и публицист Анатолий Вассерман выступил с критикой тех, кто восхищается недавно вышедшим сериалом HBO «Чернобыль».
Обновлено в 03:14
Происшествия

Опубликовано видео издевательств уральского бизнесмена над детьми

Кадры с жестоким "воспитанием" детей появились в сети за день до оглашения приговора владельцу "ITM Холдинг" В сети появились видео, где уральский бизнесмен, основатель "ITM Холдинг", Юрий Юдин издевается над детьми.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

В Польше подсчитали расходы на увеличение военного присутствия США

Глава крупнейшей оппозиционной партии страны "Гражданская платформа" Гжегож Схетына прокомментировал увеличение военного присутствия США в Польше.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области

Суд оренбургского Соль-Илецка арестовал одного из подозреваемых в соучастии в вооруженном нападении на мужчину в кафе, который умер от огнестрельных ранений, остальные подозреваемые разыскиваются, сообщили в МВД по Оренбургской области.
Обновлено в 04:04
Политика

Путин повысил зарплаты российским судьям

В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Экономика

Инвестиции США в России оказались в 13 раз больше официальных

Инвестиции в 2018 году В 2018 году прямые иностранные инвестиции в экономику России составили $13,3 млрд, сократившись почти в два раза по сравнению с 2017 годом (около $26 млрд), сообщила ЮНКТАД.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Кузбассе завели дело на женившую мужчину без сознания главу ЗАГСа

Обновлено в 01:57
Общество

Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях

В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Баскетбол

«Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА

Канадский клуб «Торонто Рэпторс» впервые в истории стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Обновлено в 01:27
Транспорт

На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь

Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес

Ани Лорак приписывают роман с другом Егора Крида

В последнее время молодой человек стал близким другом Егора Крида, который не так давно покинул организацию рэпера.
Обновлено в 03:56
Экономика

У чиновников изымут незадекларированные доходы

Обновлено вчера в 11:49
Общество

Три выпускника из Астрахани получили 0 баллов по ЕГЭ

Три одиннадцатиклассника из астраханской школы получили ноль баллов на ЕГЭ по профильной математике из-за технических причин.
Обновлено вчера в 14:01
Шоу-бизнес

Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным

Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Энергетика

«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении

Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие

В ВСУ обвинили НМ ДНР в применении противопехотных мин под Марьинкой

При этом командование ООС обвинило НМ ДНР в применении на этом участке противопехотных мин, запрещённых Оттавской конвенцией.
Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве произошел пожар в Измайловском кремле

В Москве произошел пожар в музейном комплексе Измайловского кремля.
Обновлено вчера в 15:58
Футбол

Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА

Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие

Пьяный украинский солдат расстрелял сослуживцев в Донбассе

В Донбассе нетрезвый украинский военный ранил нескольких своих сослуживцев.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж

Обновлено вчера в 14:46
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Политика

В Госдуме напомнили Украине условия прохода через Керченский пролив

Украина при соблюдении международных норм и согласовании своих действий с РФ может осуществить проход своих военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 04:29
Экономика

Путин одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Российский президент Владимир Путин одобрил переход на систему индивидуального пенсионного капитала.
Обновлено вчера в 21:21
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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