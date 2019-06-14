Футбол
Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьемSoccer.ru 02:22
Легендарный аргентинец Диего Марадона ушел с поста главного тренера «Дорадос». 58-летний тренер покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Специалисту предстоят операции на плече и колене.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Космос
Астрономы озвучили сроки гибели современной цивилизации
Астрономы из США озвучили возможные сроки гибели современной цивилизации.
Обновлено в 01:49
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия
В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами
ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество
В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов
В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука
Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Спорт
Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы
Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Иван Белозерцев прокомментировал конфликт в Чемодановке
Обновлено в 08:03
Общество
Москвичей предупредили о грозе и граде
По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Обновлено в 04:45
Политика
Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство
На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».
Обновлено в 07:18
Футбол
«Реал» подписал японского «Месси»
Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Общество
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Политика
В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России
Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Политика
Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте
Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Общество
Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах
Обновлено в 08:58