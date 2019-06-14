Футбол

Марадона покинул «Дорадос» из-за проблем со здоровьемSoccer.ru 02:22

Легендарный аргентинец Диего Марадона ушел с поста главного тренера «Дорадос». 58-летний тренер покинул клуб из-за проблем со здоровьем. Специалисту предстоят операции на плече и колене.
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Марадона ушел в отставку с поста главного тренера «Дорадос»

Советский спорт06:02

Марадона ушёл из мексиканского клуба из-за проблем со здоровьем

Чемпионат01:54

Марадона покинул пост тренера «Дорадос». Ему предстоят операции на плече и колене

Sports.ru02:00

Марадона ушел из мексиканского «Дорадос». Ему предстоят 2 операции

Sport24.ru00:56

Марадона покинул мексиканский «Дорадос»

Матч ТВ01:06

Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем

Спорт-Экспресс00:29

Марадона покинул пост главного тренера мексиканского клуба «Дорадос»

ТАССвчера в 22:28
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
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Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку

Обновлено в 01:13
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Астрономы озвучили сроки гибели современной цивилизации

Астрономы из США озвучили возможные сроки гибели современной цивилизации.
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Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Происшествия

В Китае из-за сильных ливней рухнул мост с машинами

ИА «Ореанда-Новости» На юге Китая в провинции Гуандун из-за сильных проливных дождей произошло обрушение моста – два автомобиля упали в реку.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери

Обновлено в 04:51
Политика

Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17

Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено в 07:55
Общество

В Москве произошел сбой в работе геолокационных сервисов

В пресс-службе "Яндекса" сказали РИА Новости, что неполадки различных геолокационных сервисов, скорее всего, вновь связаны со сбоями GPS.
Обновлено в 07:45
Происшествия

В Мытищах за рулем авто задержали пьяного Паука

Лидер российской трэш-метал-группы "Коррозия металла" Сергей Троицкоий, также известный под псевдонимом Паук, был задержан за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 08:05
Происшествия

На Ириклинском водохранилище произошла массовая гибель рыбы

Обновлено в 08:59
Спорт

Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы

Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Иван Белозерцев прокомментировал конфликт в Чемодановке

Обновлено в 08:03
Общество

Москвичей предупредили о грозе и граде

По прогнозу синоптиков Росгидромета, в ближайшие один-два часа с сохранением до 10:00 субботы в Москве ожидается гроза, пройдет ливневой дождь, местами — град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м / с. МЧС просит водителей снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин.
Обновлено в 04:45
Политика

Украинский этнофилетизм дискредитирует православие и государство

На заре XX века попытки формирования самостоятельного украинского государства с самого начала сопровождались активными усилиями по созданию «независимой» украинской Церкви, что вылилось в «липковский раскол» и принятие Директорией Украинской Народной Республики 1 января 1919 года «Закона об автокефалии Украинской православной церкви и ее высшего правительства».
Обновлено в 07:18
Футбол

«Реал» подписал японского «Месси»

Мадридский "Реал" на своем официальном сайте объявил о подписании японского таланта.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Женщина в Кузбассе женила мужчину, который был без сознания

Обновлено в 03:46
Общество

Умерла старейшая жительница Британии

В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года

В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия

МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Экономика

Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Авто

АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль

14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика

Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса

Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Общество

Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность

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Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу

На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
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В США обеспокоены отношением жителей Центральной Европы к России

Эксперты Атлантического совета обеспокоены "тревожной тенденцией" положительного восприятия России в ряде стран Центральной Европы.
Обновлено в 01:54
Политика

Набиуллина рассказала о ходе переговоров с Белоруссией о единой валюте

Переговоры России и Белоруссии по переходу на единую валюту ведутся, но пока находятся на начальной стадии, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Обновлено в 09:03
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Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
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Малышева ответила на критику передачи о детях-кретинах

Обновлено в 08:58
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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