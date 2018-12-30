Футбол
Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже сталкивался с расизмом»
Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже сталкивался с расизмом»Sports.ru02:45
Известный футболист Диего Марадона обратился со словами поддержки к защитнику «Наполи» Калиду Кулибали. Напомним, Кулибали подвергся расистским оскорблениям в матче чемпионата Италии с «Интером».
Sports.ru02:45
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«Я тоже становился жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали
Eurosport.ruвчера в 13:59
Марадона поддержал Кулибали и заявил, что тоже сталкивался с расизмом в Италии
Чемпионатвчера в 12:28
«Я тоже был жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали
Sport24.ruвчера в 12:01
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:15, Ашберн
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Новейший российский танк Т-14 "Армата" в 2019 году приступит к государственным испытаниям, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.
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Экономика
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Расширение санкций Российской Федерации в отношении Украины грозит Киеву миллиардными убытками, а также потерей тысячами украинских граждан своих рабочих мест.
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Транспорт
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Общество
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Статс-секретарь—замминистра транспорта России Сергей Аристов умер в возрасте 63 лет после тяжелой болезни, сообщается на сайте министерства.
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В Ингушетии один человек погиб при обстреле автомобиля
Неизвестные в ночь на понедельник в Назрани обстреляли автомобиль местного жителя, в результате один человек погиб, еще один был доставлен в больницу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Обновлено вчера в 23:31
Армия и оружие
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Канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью изданию Rheinische Post заявил, что отмена санкций против России должна быть связана с прогрессом в урегулировании конфликта на востоке Украины.
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