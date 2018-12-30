Футбол
Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали. В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли 27-летнего сенегальского футболиста на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики.
Спорт-Экспрессвчера в 13:30
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«Я тоже становился жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали
Eurosport.ruвчера в 13:59
Марадона поддержал Кулибали и заявил, что тоже сталкивался с расизмом в Италии
Чемпионатвчера в 12:28
«Я тоже был жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали
Sport24.ruвчера в 12:01
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Футбол
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Интересовавший «Зенит» защитник Кайо перешел во «Фламенго»
Центральный защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо перешел в состав команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго», сообщает 31 декабря пресс-служба «Фламенго».
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Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис признался, что его команда не оставляет надежд на победу в чемпионате Англии.
Обновлено в 00:51
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Иско не собирается уходить из «Реала»
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Ван Дейк: Фирмино, Салах и Мане наводят страх на соперников
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