Футбол

Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в «Наполи»
Спорт-Экспресс
вчера в 13:30

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали. В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли 27-летнего сенегальского футболиста на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики.
Спорт-Экспрессвчера в 13:30

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Марадона поддержал Кулибали: «Я тоже сталкивался с расизмом»

Sports.ru02:45

Марадона вспомнил о нападках расистов

Lenta.ruвчера в 13:34

Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в «Наполи»

Спорт-Экспрессвчера в 13:30

«Я тоже становился жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали

Eurosport.ruвчера в 13:59

Марадона поддержал Кулибали и заявил, что тоже сталкивался с расизмом в Италии

Чемпионатвчера в 12:28

Марадона поддержал Кулибали

Евро-футбол.рувчера в 12:08

«Я тоже был жертвой расизма, когда играл за «Наполи». Марадона поддержал Кулибали

Sport24.ruвчера в 12:01
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«Зенит» заинтересован в приобретении полузащитника «Лиона»

Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении полузащитника "Лиона" Люки Тузара, сообщает "Советский спорт".
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Джанлуиджи Буффон: «Разговаривал с Манчини, я не нужен сборной Италии»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон прокомментировал возможное возвращение в сборную Италии.
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Сборная России по футболу поздравила болельщиков с Новым годом

Сборная России по футболу в «Твиттере» опубликовала видеопоздравление с Новым годом.
Обновлено в 04:12
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Дубль Погба принес «Манчестер Юнайтед» победу над «Борнмутом»

Обновлено вчера в 13:38
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Клопп: Не думаем о победе в матче с «Ман Сити»

Главный тренер «Ливерпуль» Юрген Клопп подвел итоги первой половины сезона для команды, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в 21-м туре английской Премьер-лиги.
Обновлено в 05:28
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«Милан» намеревается подписать контракт с Габбьядини

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Лунин не хочет возвращаться в «Реал» из «Леганеса»

Украинский вратарь «Леганеса» Андрей Лунин не хочет возвращаться в «Реал», которому принадлежат права на него.
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Футболисты Макеев и Саная покинули ФК «Сочи»

Как ранее сообщал sochinews.io, ФК «Сочи» заключил контракты с двумя иностранными игроками — нигерийским нападающим Стивеном Альфредом и казахстанским вингером Акмалем Бахтияровым.
Обновлено вчера в 02:33
Футбол

Даль’Ольо уволен с поста главного тренера «Дижона»

Главный тренер «Дижона» Оливье Даль’Ольо отправлен в отставку.
Обновлено в 05:15
Футбол

Оздоев подписался на инстаграм президента «Трабзонспора»

Россиянин подписался на инстаграм президента турецкого клуба Ахмеда Агаоглу.
Обновлено в 01:44
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«Валенсия» может арендовать Чичарито

Обновлено вчера в 23:29
Футбол

Интересовавший «Зенит» защитник Кайо перешел во «Фламенго»

Центральный защитник бразильского футбольного клуба «Сан-Паулу» Родриго Кайо перешел в состав команды из Рио-де-Жанейро «Фламенго», сообщает 31 декабря пресс-служба «Фламенго».
Обновлено в 02:20
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Льорис: «„Тоттенхэм“ стремится к чемпионству»

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис признался, что его команда не оставляет надежд на победу в чемпионате Англии.
Обновлено в 00:51
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Иско не собирается уходить из «Реала»

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Футбол

Ван Дейк: Фирмино, Салах и Мане наводят страх на соперников

В начале сезона все говорили, что Фирмино, Салах и Мане мало забивают голов.
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Калиду Кулибали
Сенегальский футболист
Сенегальский и французский футболист, защитник клуба «Наполи» и сборной Сенегала. Участник чемпионата мира 2018 года.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб из Неаполя, основан в 1926 году. В настоящее время играет в Серии А. Цвета клуба - лазурно-белые. Домашний стадион - «Сан-Паоло».
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