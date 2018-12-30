Чемпион мира в составе сборной Аргентины Диего Марадона поддержал в Инстаграме защитника "Наполи" Калиду Кулибали. В предыдущем туре против "Интера" (0:1) болельщики миланцев оскорбляли 27-летнего сенегальского футболиста на расовой почве, изображая обезьяньи выкрики.

Марадона поддержал Кулибали. Оба терпели расистские выкрики в «Наполи»

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