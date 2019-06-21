Футбол
Марадона ответил на слухи о болезни АльцгеймераLenta.ru 04:05
14 июня сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера мексиканского «Дорадос» из-за проблем со здоровьем. Ему предстоят две операции — на плече и на колене. Информацию о том, что у чемпиона мира 1986 года обнаружили болезнь Альцгеймера, позднее распространил ряд аргентинских СМИ.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:21, Ашберн
Футбол
Фернандо Торрес объявил о завершении карьеры
Обновлено в 02:27
Армия и оружие
Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Обновлено вчера в 08:35
Политика
В МИД России прокомментировали беспорядки в Тбилиси
Радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.
Обновлено в 03:47
Армия и оружие
УВЗ пообещал показать на «Армии-2019» созданный на 3D-принтере танк
Уралвагонзавод (УВЗ) покажет на форуме «Армия-2019» секретные образцы военной техники, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 03:45
Транспорт
Проспект Академика Сахарова в Москве перекроют 23 июня из-за митинга
Ранее сообщалось, что на этот день правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:34
Политика
Протестующие разгромили офис правящей партии в Грузии
Обновлено вчера в 20:49
Баскетбол
«Бостон» обменял центрового на пик первого раунда драфта-2020
Взамен «Санс» отправили пик 1-го раунда драфта-2020, который они получили ранее при обмене разыгрывающего Эрика Бледсоу.
Обновлено в 01:54
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ГАИ
Эксперты министерства внутренних дел РФ обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей, сообщила в пятницу газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:29
Транспорт
Новые станции красной ветки метро разгрузят Киевское и Калужское шоссе
Обновлено вчера в 08:43
Экономика
Минфин предложил на 35 лет обнулить НДС для скоростных железных дорог
Минфин предложил с 2025 года на 35 лет обнулить ставку по налогу на добавленную стоимость (НДС) для перевозок пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.
Обновлено вчера в 10:07
Гаджеты
Технология от Vivo зарядит смартфон за 13 минут
Новая зарядка получила название Super FlashCharge.
Обновлено вчера в 06:52
Футбол
Источник: «Спартак» был готов перебить предложение «Краснодара» по де Вильене
«Спартак» на заключительной стадии переговоров между «Фейеноордом» и «Краснодаром» готов был перебить предложение «быков».
Обновлено в 03:01
Наука
Каждая третья женщина ходит на свидания из-за бесплатной еды
Обновлено в 02:36
Наука
Роспатент назвал 100 лучших изобретений года
Роспатент подвел итоги анализа всех патентов, выданных в 2018 году, и опубликовал список "100 лучших изобретений 2018 года".
Обновлено в 02:18
Экономика
АЛРОСА планирует закрыть представительство в Якутске
В повестке заседания наблюдательного совета АЛРОСА, добывающей алмазы в Якутии, есть пункт о ликвидации представительства компании в Якутске.
Обновлено в 02:07
Политика
Суд разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
Печерский районный суд Киева разрешил экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили принимать участие в досрочных выборах в Верховную раду, которые назначены на 21 июля.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Происшествия
К дому Алибасова приехала полиция
К дому продюсера Бари Алибасова приехали два наряда полиции. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 14:19
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
В Совфеде оценили заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Михаила Поплавского о том, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины
"В ближайшее время тенденция к росту пассажирского и транспортного потоков сохранится", - отметили в ведомстве.
Обновлено в 04:01
Авто
GM-АвтоВАЗ расширит модельный ряд Chevrolet Niva
В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Политика
Депутат Рады допустил, что Крым был «продан»
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».
Обновлено вчера в 21:54
Происшествия
В Тверской области восемь человек пострадали в ДТП
Обновлено в 02:42
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов
На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
ЖКХ
После Прямой линии с президентом в Верхнюю Салду едет замминистра ЖКХ
Как сообщили в департаменте информполитики региона, Евгений Куйвашев поручил МинЖХК и местным властям в Верхней Салде оперативно проверить сигнал, поступивший на «Прямую линию».
Обновлено вчера в 07:05
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Экономика
«Уралвагонзавод» изготовит более 3,6 тыс. полувагонов для «дочки» РЖД в 2019 году
"Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в Ростех) за 2019 год изготовит порядка 3,6 тыс. грузовых полувагонов для дочерней компании РЖД "Федеральная грузовая компания".
Обновлено в 03:32