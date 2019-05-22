Марадона опроверг задержание в Буэнос-АйресеСпорт-Экспресс 03:20

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона опроверг информацию о том, что он был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса. Ранее сообщалось, что причиной ареста стал иск бывшей девушки Росио Оливы. Она требует от него выплаты суммы, эквивалентной пяти миллионам фунтов.

Общество Кремль сообщил о проблеме с выполнением поручений Путина Песков констатировал невыполнение поручений главы государства Владимира Путина по этой проблеме: «Поэтому сейчас мы просто еще раз, что называется, сверим часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Политика В Кремле прокомментировали опрос ВЦИОМ о храме в Екатеринбурге Москва не будет вмешиваться в ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя результаты опроса ВЦИОМ.

Шоу-бизнес Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.

Авто Глава Ford Sollers назначен гендиректором УАЗа Глава совместного предприятия Ford-Sollers Адиль Ширинов сменил на посту генерального директора Ульяновского автомобильного завода Вадима Швецова, который также является гендиректором ПАО «Соллерс», сообщает «Интерфакс».

Музыка Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования "Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.

Происшествия В ДТП с автобусом в Италии погибла россиянка Число граждан РФ, раненных в ДТП с автобусом в Тоскане, увеличилось. Стало также известно об одной погибшей.

Происшествия Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.

Политика В Госдуме назвали провокацией призыв НАТО вернуть Крым В Госдуме прокомментировали заявление главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича о том, что организация не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.

Политика ЕС указал Украине на необходимость ограничить полномочия СБУ В Представительстве Евросоюза на Украине считают, что функции СБУ должны быть ограничены контрразведкой, контртерроризмом и защитой государственной тайны.

Политика Президент Грузии ждет от Путина первого шага Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что глава России Владимир Путин должен изменить свое поведение на международной арене, в том числе по отношению к ее стране, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Общество Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России Самым богатым наследником России стал сын крупнейшего акционера "Лукойла" Вагита Аликперова - Юсуф. Его состояние - 21,8 млрд долларов.

Кино Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.

Происшествия Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже Причиной гибели женщины в Воронежском областном онкодиспансере стал сбой подъемного механизма у аппарата лучевой терапии.

Технологии Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе» На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.

Политика Казахстан приготовился подменить российскую нефть для Белоруссии Ранее 23 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал стороны активизировать переговоры по поводу поставок казахстанской нефти в Белоруссию в качестве альтернативы российскому топливу.

Спорт Фигуристка Медведева захотела заниматься йогой Двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева решила начать заниматься йогой.

Политика Зеленский ждет от Хомчака десоветизации украинской армии Зеленский выразил надежду, что в армии «ежедневно будет оставаться все меньше советского» после назначения генерала Руслана Хомчака начальником генштаба Вооруженных сил Украины.

Происшествия Мужчина в Хакасии пытался задушить девочку в детсаду Сыщики в Хакасии разыскивают мужчину, пытавшегося задушить семилетнюю девочку на территории детского сада в Черногорске.

Шоу-бизнес Певица Ани Лорак впервые рассказала о своей жизни после развода Ани Лорак во время организованной премии под названием «Topical Style Awards 2019» впервые после развода с Муратом Налчаджиоглу рассказала о своей жизни.

Происшествия Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.

Политика Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.

Политика Радикалы обжаловали указ Зеленского о роспуске Рады в Верховном суде Националистическая организация «Спільна справа» обжаловала в Верховном Суде указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.