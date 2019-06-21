Футбол

Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни АльцгеймераМатч ТВ 03:28

Бывший игрок сборной Аргентины Диего Марадона заявил, что информация о наличии у него симптомов болезни Альцгеймера является ложной.
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Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

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Марадона ответил на сообщения о болезни Альцгеймера

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Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

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Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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