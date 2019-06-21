Футбол

Марадона опроверг слухи о болезни АльцгеймераBobsoccer 06:07

Несколько дней назад Диего Марадона покинул тренерский пост в мексиканском клубе "Дорадос" по состоянию здоровья. Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
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Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

Матч ТВ03:28

Марадона ответил на сообщения о болезни Альцгеймера

РБК05:09

Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера

Lenta.ru04:05

Марадона: «Они говорят, что у меня болезнь Альцгеймера, хотя даже не знают, что это такое»

Sport24.ru03:42

Марадона прокомментировал слухи о его болезни Альцгеймера

Газета.Ru04:05

Друг опроверг слухи о симптомах болезни Альцгеймера у Марадоны

Чемпионатвчера в 10:34

Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

Soccer.ru19 июня в 17:53
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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