Футбол

Марадона опроверг слухи о болезни АльцгеймераBobsoccer 06:07

Несколько дней назад Диего Марадона покинул тренерский пост в мексиканском клубе "Дорадос" по состоянию здоровья. Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
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Марадона опроверг слухи о наличии симптомов болезни Альцгеймера

Матч ТВ03:28

Марадона ответил на сообщения о болезни Альцгеймера

РБК05:09

Марадона ответил на слухи о болезни Альцгеймера

Lenta.ru04:05

Марадона: «Они говорят, что у меня болезнь Альцгеймера, хотя даже не знают, что это такое»

Sport24.ru03:42

Марадона прокомментировал слухи о его болезни Альцгеймера

Газета.Ru04:05

Друг опроверг слухи о симптомах болезни Альцгеймера у Марадоны

Чемпионатвчера в 10:34

Адвокат Марадоны опроверг слухи о том, что у Диего болезнь Альцгеймера

Soccer.ru19 июня в 17:53
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Политика

В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей

Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия

В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать

В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество

Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter

Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Общество

Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня

Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят

Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Наука

В Китае массово пускают на органы политических заключенных

Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Происшествия

МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских

13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество

21 июня наступит самая короткая ночь в году

В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери

Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Футбол

Массара назначен на пост спортивного директора «Милана»

"Милан" официально объявил о назначении Фредерика Массары на пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 11:13
Политика

Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Общество

Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление

Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Экономика

Ford продаст на торгах заводы в Набережных Челнах и Всеволожске

Обновлено в 10:07
Армия и оружие

Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес

Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной

В минувший четверг стало известно, что бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман снова станет отцом.
Обновлено в 10:31
Политика

В США предложили ввести санкции против госдолга России

Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Игры

Microsoft могла отказаться от второй консоли следующего поколения

Обновлено в 06:40
Общество

Школьница рассказала, как ей удалось сдать все ЕГЭ на 100 баллов

Обновлено в 11:47
Хоккей

Минское «Динамо» подписало форварда «Автомобилиста»

Обновлено в 11:52
Политика

Лукашенко назвал Кадырова братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Политика

В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента

К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья

Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек

Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Авто

Умельцы научились превращать старое поколение Lada Granta в новое

Как сообщает портал «Lada-vesta2.ru», старую версию бюджетной модели Lada Granta можно без особых затруднений переделать в обновлённую модификацию.
Обновлено в 04:28
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные виды рака

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье

Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Здоровье

У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов

В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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