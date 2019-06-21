Футбол
Марадона опроверг слухи о болезни АльцгеймераBobsoccer 06:07
Несколько дней назад Диего Марадона покинул тренерский пост в мексиканском клубе "Дорадос" по состоянию здоровья. Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Марадона страдает болезнью Альцгеймера.
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 12:06, Вашингтон
Политика
В МИД рекомендовали россиянам в Грузии избегать мест скопления людей
Находящимся в Грузии россиянам следует проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей на фоне акций протеста в Тбилиси.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В Петербурге госпитализировали двух братьев, которых избила мать
В Петербурге два маленьких мальчика оказались в больнице после того, как их избила и искусала собственная мать.
Обновлено в 08:51
Общество
Роскомнадзор «послал» пользователя Twitter
Роскомнадзор через свой официальный Twitter ответил журналисту из Екатеринбурга Дмитрию Колезеву, который иронично отреагировал на рекомендации ведомства по маскировке нецензурной брани в СМИ.
Обновлено в 11:33
Общество
Ученые назвали смертельную опасность длинного рабочего дня
Французские ученые пришли к выводу, что рабочий день более десяти часов повышает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:12
Наука
Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска
Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика
Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины
Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Общество
МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС
Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Директора Саратовского филиала «Почты России» уволят
Директор Саратовского филиала "Почты России" Булат Ахметзянов ушел в отпуск, по выходу из которого он будет уволен.
Обновлено в 05:55
Наука
В Китае массово пускают на органы политических заключенных
Китайский трибунал обнаружил, что принудительные извлечения органов совершались в течение многих лет по всему Китаю в значительных масштабах.
Обновлено в 07:18
Происшествия
МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских
13 июня в связи с делом Голунова были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.
Обновлено в 08:26
Общество
21 июня наступит самая короткая ночь в году
В пятницу, 21 июня, наступит самая короткая ночь в году.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Ирина Хакамада рассказала о своей «особенной» дочери
Ирина Хакамада недавно дала интервью, в котором рассказала о своей дочери, 22-летней Марии, имеющей синдром Дауна.
Обновлено в 05:56
Футбол
Массара назначен на пост спортивного директора «Милана»
"Милан" официально объявил о назначении Фредерика Массары на пост спортивного директора клуба.
Обновлено в 11:13
Политика
Глава МВД Грузии заявил, что уйдет в отставку, «когда это будет нужно»
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария заявляет, что он уйдет в отставку тогда, когда это будет нужно.
Обновлено в 10:22
Общество
Жителям нижних этажей придется больше платить за отопление
Названы способы предотвратить взрывы газа в России В результате плата за отопление жителей нижних этажей может существенно увеличиться, пишет «Газета.ру».
Обновлено вчера в 01:57
Армия и оружие
Трамп объяснил решение отменить удар по Ирану
Президент США Дональд Трамп отменил удары по Ирану, поскольку они привели бы к 150 человеческим жертвам.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Бывший муж Натальи Водяновой женился на своей беременной возлюбленной
В минувший четверг стало известно, что бывший муж 37-летней Натальи Водяновой, 50-летний британский аристократ Джастин Тревор Беркли Портман снова станет отцом.
Обновлено в 10:31
Политика
В США предложили ввести санкции против госдолга России
Конгрессмены от Демократической партии США вновь предложили ввести санкции против суверенного долга, банков и СПГ-проектов России, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:28
Хоккей
Минское «Динамо» подписало форварда «Автомобилиста»
Обновлено в 11:52
Политика
Лукашенко назвал Кадырова братом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил орден Дружбы народов главе Чечни Рамзану Кадырову и назвал его своим братом.
Обновлено в 06:39
Политика
В Тбилиси возобновилась акция протеста у здания парламента
К парламенту направлены несколько сотен силовиков. Вчера в Тбилиси прошла многотысячная акция, которую с применением силы разогнал спецназ.
Обновлено в 11:30
Происшествия
Суд арестовал главу Пушкинского района Подмосковья
Суд арестовал задержанного главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, сообщили РБК в пресс-службе Басманного суда.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Тверью пострадали восемь человек
Восемь человек, включая двоих детей, пострадали в результате столкновения микроавтобуса с фонарным столбом в Тверской области.
Обновлено в 04:12
Авто
Умельцы научились превращать старое поколение Lada Granta в новое
Как сообщает портал «Lada-vesta2.ru», старую версию бюджетной модели Lada Granta можно без особых затруднений переделать в обновлённую модификацию.
Обновлено в 04:28
Здоровье
Минздрав назвал самые опасные виды рака
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Здоровье
Вениамин Кондратьев рассказал о развитии социальной сферы Кубани
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев после прямой линии президента России Владимира Путина прокомментировал развитие социальной сферы в регионе, сообщает пресс-служба краевой администрации.
Обновлено в 00:58
Здоровье
У трети жителей Камбоджи выявили червей-паразитов
В организме трети жителей Камбоджи присутствуют личинки паразитической нематоды Strongyloides stercoralis.
Обновлено в 07:27