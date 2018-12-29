Футбол

Марадона несколько дней не появляется в расположении «Дорадоса»
Sport24.ru
02:06

Бывший лидер сборной Аргентины Диего Марадона уже несколько дней не выполняет свои обязанности главного тренера мексиканского «Дорадоса». Специалист в последние дни не появлялся в клубе, сообщает TyC Sports.
Sport24.ru02:06

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Марадона несколько дней не появляется в расположении «Дорадоса»

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Марадона пропускает начало предсезонной подготовки «Дорадос»

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Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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