Футбол
Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропортЧемпионат 02:40
Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона прокомментировал пропажу самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.
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Футбол
«Локомотив» обыграл «Зенит» в товарищеском матче
Во второй день соревнования московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом".
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета
Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.
Обновлено в 03:40
Футбол
Футболист «Монако» Головин получил травму в матче Кубка Франции
Полузащитник "Монако" и сборной России по футболу Александр Головин получил травму в домашнем матче 1/16 финала Кубка Франции по футболу с "Мецом".
Обновлено в 01:26
Футбол
Дюков заявил, что рассчитывает на увеличение финансирования РФС
Кандидат в президенты Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассчитывает на увеличение финансирования организации за счет привлечения новых спонсоров.
Обновлено в 03:20
Футбол
Роналду проспорил Аллегри, не реализовав пенальти в матче с «Кьево»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признался, что проспорил главному тренеру команды Массимилиано Аллегри, не реализовав пенальти в матче 20-го тура серии А с «Кьево».
Обновлено в 03:28
Футбол
Окслейд-Чемберлен в феврале вернется к тренировкам
Полузащитник "Ливерпуля" Алекс Окслейд-Чемберлен в середине-конце февраля вернется к полноценным тренировкам с командой.
Обновлено в 02:18
Футбол
Спортивный директор «Ромы» может перебраться в «Арсенал»
Спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи может перебраться в лондонский «Арсенал».
Обновлено в 03:54
Футбол
Хоуард объявил о завершении карьеры по окончанию сезона-2019
Голкипер клуба МЛС «Колорадо» Тим Хоуард объявил об уходе из спорта в конце сезона-2019.
Обновлено вчера в 14:03
Футбол
Рейна: попрощался с Игуаином, он останется для меня хорошим другом
Вратарь «Милана» Пепе Рейна рассказал о прощании с нападающим Гонсало Игуаином, который в ближайшее время станет футболистом лондонского «Челси».
Обновлено в 03:41
Футбол
Усэйн Болт завершил карьеру футболиста
Обновлено вчера в 13:46
Футбол
Наир Тикнизян: «Щенников выглядел гораздо интереснее Марсело»
Полузащитник ЦСКА Наир Тикнизян сравнил одноклубника Георгия Щенникова и игрока «Реала» Марсело.
Обновлено в 04:12
Футбол
Менди включен в заявку «Манчестер Сити» на кубковый матч
Футболист включен в заявку команды на предстоящий поединок, который состоится в среду, 23 января.
Обновлено вчера в 12:50
Футбол
«Тоттенхэм» из-за травмы лишился Деле Алли до начала марта
Ожидается, что к тренировкам Алли вернется в начале марта.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Вальверде рассказал о будущем Д. Суареса и Малкома в «Барселоне»
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Погба хочет продлить контракт с «МЮ»
Французский хавбек Поль Погба заинтересован в пролонгации сотрудничества с "Манчестер Юнайтед", рапортует The Sun.
Обновлено в 00:35