Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропортЧемпионат 02:40

Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона прокомментировал пропажу самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.

Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропорт

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