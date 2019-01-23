Футбол

Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропортЧемпионат 02:40

Бывший футболист сборной Аргентины, а ныне главный тренер мексиканского клуба «Дорадос» Диего Марадона прокомментировал пропажу самолёта, на борту которого находился новичок «Кардифф Сити» нападающий Эмилиано Сала.
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Диего Марадона: «Надеюсь, самолет с Салой просто прилетел в другой аэропорт»

Матч ТВ03:38

Марадона: надеюсь, самолёт с Салой прилетел не в тот аэропорт

Чемпионат02:40

Марадона: «Надеюсь, самолёт с Салой прибыл не в тот аэропорт»

Евро-футбол.ру03:23

Марадона: «Надеюсь, самолет Салы приземлился в другом аэропорту»

Sport24.ru03:23

Диего Марадона: Надеюсь, самолет с Салой прилетел не в тот аэропорт

Советский спорт02:56

Марадона: «Надеюсь, самолет с Салой прилетел не в тот аэропорт, это ужасное невезение»

Спорт-Экспресс02:49

Диего Марадона: «Надеюсь, самолет с Салой просто прилетел в другой аэропорт»

Sportbox.RU03:38
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Зенит» в товарищеском матче

Во второй день соревнования московский "Локомотив" одержал победу над санкт-петербургским "Зенитом".
Обновлено вчера в 14:23
Футбол

Опубликовано последнее сообщение футболиста из пропавшего самолета

Аргентинская газета Ole опубликовала аудиосообщения, которые футболист Эмилиано Сала отправлял своим друзьям перед вылетом из французского Нанта в валлийский Кардифф.
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Диего Марадона
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, игравший на позициях атакующего полузащитника и нападающего. Выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 гола в составе сборной Аргентины.
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