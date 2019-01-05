Футбол
Легендарный аргентинский форвард Диего Марадона госпитализирован в одну из клиник Буэнос-Айреса после обнаружения желудочного кровотечения. Оно было обнаружено в ходе стандартного обследования.
Вести.Ru16:49
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