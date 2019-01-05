Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудкеКоммерсантъ17:53
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Коммерсантъ17:53
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Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.Коммерсантъ17:53
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Футбол
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