Футбол
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудкеКоммерсантъ17:53
Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.
Коммерсантъ17:53
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Главный тренер мексиканского футбольного клуба «Дорадос», чемпион мира 1968 года Диего Марадона был госпитализирован в Буэнос-Айресе из-за обнаруженного во время обследования кровотечения в желудке, сообщает агентство Telam.Коммерсантъ17:53
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Марадона госпитализирован из-за кровотечения в желудке
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