Футбол

Марадона: «Роналду - просто зверь, чистая мощь»Soccer.ru 01:54

Ювентус — Атлетико
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, 1/8 Финала, 12 марта
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
27′
Криштиану Роналду
48′
57′
Тома Лемар
Анхель Корреа
Федерико Бернардески
64′
Леонардо Спинаццола
Пауло Дибала
67′
73′
Хуанфран
77′
Сантьяго Арьяс
Витоло
Марио Манджукич
Биоти Мойсе Кин
80′
85′
Хосе Мария Хименес
Криштиану Роналду
86′
90′+1′
Витоло
Легендарный аргентинец Диего Марадона остался под впечатлением от игры нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико".
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