Экономика
Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»Коммерсантъ вчера в 18:39
Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на "вторичном рынке".
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с чего всё началось
ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.Коммерсантъвчера в 18:39
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