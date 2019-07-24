ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.

с чего всё началось

Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на "вторичном рынке".

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

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