Экономика

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»Коммерсантъ вчера в 18:39

Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на "вторичном рынке".
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.
Коммерсантъвчера в 18:39

Подробнее о событии

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

Коммерсантъвчера в 18:39

«Коммерсантъ» узнал о планах получить турбины для ТЭС в Тамани из Ирана

РБКвчера в 23:34

«Ъ»: Иран может поставить для ТЭС в Краснодарском крае газовые турбины, произведенные по лицензии Siemens

Фонтанка.Ру01:48

«Технопромэкспорт» может купить турбины Siemens в Иране в обход санкций

Полит.ру00:34

СМИ: Иранская Mapna может стать поставщиком турбин для ТЭС «Ударная» в Тамани

ПРАЙМ02:07

СМИ: Иранская компания может поставить турбины для ТЭС в Тамани

РБК Краснодар02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Общество

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»

Обновлено в 02:17
Происшествия

На Камчатке госпитализировали упавших на вездеходе в ущелье геологов

На Камчатке госпитализировали геологов, пострадавших при падении в ущелье в Быстринском районе вездехода, на котором они ехали.
Обновлено в 02:02
Здоровье

Доктор Беленков развеял самые популярные мифы о дешевых лекарствах

Доктор Юрий Беленков развеял распространенные у россиян мифы, которые касаются недорогих лекарственных средств.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

Швеция уже не может создать боевой самолет будущего в одиночку

Обновлено вчера в 21:28
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Общество

Загитова подарила премьер-министру Японии плюшевую собаку акита-ину

Российская фигуристка Алина Загитова во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ подарила ему плюшевую собаку породы акита-ину.
Обновлено в 00:52
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

Обновлено вчера в 13:27
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Экономика

Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.
Обновлено в 02:30
Экономика

Goldman Sachs возобновил анализ «РусАла» с рекомендацией «покупать» для его акций

Goldman Sachs возобновил анализ "РусАла", сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 01:47
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено вчера в 08:53
Общество

Полиция предостерегла от участия в митинге у московской мэрии 27 июля

"Московская полиция официально предупреждает, что запланированное на 27 июля на Тверской улице несогласованное мероприятие — незаконно, и обращается к жителям и гостям города с просьбой воздержаться от участия в нем. В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", — говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 13:28
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на странный запах и дымку

Обновлено в 02:25
Политика

Обработано 99% бюллетеней: последние данные по выборам на Украине

По состоянию на 06:50, 24 июля, Центральная избирательная комиссия обработала 98,95% протоколов и со вчерашнего дня кардинально не изменилось ничего.
Обновлено в 00:57
Недвижимость

Названы города, где ипотеку можно закрыть меньше, чем за год

Быстрее всего ипотечный кредит могут закрыть жители Нижневартовска – им потребуется всего 5 месяцев, а переплата составит 9 358 рублей.
Обновлено вчера в 10:35
Армия и оружие

Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.
Обновлено вчера в 00:12
Экономика

Reuters: Nissan уволит более 10 тыс. сотрудников

Японский автоконцерн Nissan Motor Co Ltd планирует сократить более 10 тыс. сотрудников, чтобы улучшить положение компании, сообщает Reuters со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:45
Транспорт

Парковочные места на улицах хотят сузить

Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»

Обновлено вчера в 23:20
Общество

Москвичи забрали более 161 тыс. невостребованных книг из библиотек

Жители Москвы забрали 161 тыс. невостребованных книг из библиотек за почти два месяца со старта проекта "Списанные книги", сообщается в среду на портале мэра и правительства города.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Раскрыт способ массовой казни в Чечне

Вышеописанным образом, по данным газеты, был казнен Адам Дасаев, которого «Новая» в июле 2017-го включила в список жертв внесудебных расправ в Чечне.
Обновлено вчера в 12:02
Армия и оружие

Показано нанесение камуфляжа на корпус бронетехники в ВС Таиланда

Обновлено в 00:54
Финансы

«Восточный» решил продать часть кредитов из-за проблем с капиталом

Проблемы с нормативом В июне "Восточный" выполнил предписание ЦБ по созданию 5 млрд руб. резервов, из-за чего норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1) снизился ниже 5,125% (до 4,9%).
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото

Похудевшая Анфиса Чехова взбудоражила поклонников голым фото Анфиса Чехова полностью разделась и предстала голой перед камерами.
Обновлено в 02:17
ещё по теме
MAPNA Group
Group of Iranian companies involved in development and execution of thermal and renewable power plants, oil & gas, railway transportation and other industrial projects as well as manufacturing main equipment including gas and steam turbines, electrical generator, turbine blade and vane, HRSG and conventional boilers, electric and control systems, gas compressor, locomotive and other pertinent equipment.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Технопромэкспорт
Российская компания
Российская инжиниринговая компания. Входит в состав госкорпорации "Ростех". Занимается строительством энергетических объектов. За время своего существования «Технопромэкспорт» реализовал более 400 энергопроектов в 50 странах мира. Полное наименование - Открытое акционерное общество «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“»; предыдущее название - Федеральное Государственное унитарное предприятие «Внешнеэкономическое объединение „Технопромэкспорт“». Штаб-квартира - в Москве. С 2016 года компания находится в состоянии банкротства.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное