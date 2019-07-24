ООО «ВО "Технопромэкспорт"» (ООО ТПЭ, входит в «Ростех»), строящее ТЭС «Ударная» в Тамани на 500 МВт, планирует закупить две турбины иранской компании Mapna, производящей оборудование по лицензии Siemens.

с чего всё началось

Еще до отбора ОАО ТПЭ закупило под проект четыре газовые турбины у Siemens с условием, что они не будут установлены в Крыму, а затем перепродало их ООО ТПЭ для крымских ТЭС. Эту схему ТПЭ позднее называл именно покупкой на "вторичном рынке".

Mapna может поставить оборудование для «Технопромэкспорта»

Общество Правительство разрешит вырубку леса на Байкале для БАМ и Транссиба Нацпроект «Экология», внесенный в феврале 2019 года в правительство, предлагает разрешить сплошные вырубки леса в санитарных целях в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории для защиты лесов от вредителей.

Происшествия Навальный сообщил о своем задержании Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.

Экономика Прожиточный минимум в России составил 10 753 рубля Минтруд определил прожиточный минимум на душу населения за первый квартал 2019 года на уровне 10 753 руб.

Политика В команде Зеленского рассказали о кандидатах на пост премьер-министра Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество Россияне смогут пользоваться электронной почтой после идентификации В скором времени в стране смогут пользоваться электронной почтой только идентифицированные пользователи.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Российские туристы пострадали в ДТП с автобусом в Анталье Большинство раненых пострадали из-за осколков стекла, они были направлены машинами скорой помощи в больницы Кемера и Кумлуки.

Политика В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что президенту Грузии Саломе Зурабишвили надо принести извинения за антироссийскую риторику, которую он назвал хамством.

Общество В Приамурье уровень воды в реках превысил норму Уровень воды в крупнейших реках Амурской области - Амуре и Зее - поднялся выше нормы, сохраняется сложная паводковая ситуация, сообщается в среду на сайте регионального правительства.

Происшествия Житель Челябинской области признался в убийстве спустя 12 лет Житель Челябинской области приговорен в Екатеринбурге к девяти годам колонии за убийство, совершенное 12 лет назад.

Политика Помпео оценил отношения Пакистана и США Государственный секретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что отношения между США и Пакистаном на сегодняшний день развиваются в правильном направлении.

Происшествия Видеоблогер умер в прямом эфире, запивая алкоголем многоножек 35-летний китайский видеоблогер Сан скончался во время прямой трансляции со стриминговой площадки DouYu.

Политика Генсек Совета Европы поставил под сомнение суверенитет Украины Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поздравил украинского президента Владимира Зеленского и партию "Слуга народа" с победой на выборах в Верховную раду.

Спорт Сунь Ян назвал лузером объявившего ему бойкот британского пловца Двукратный олимпийский чемпион в плавании Сунь Ян назвал лузером объявившего бойкот китайцу спортсмена из Англии, сообщает РИА "Новости".

Общество Самый короткий IQ-тест появился в Сети Самый короткий в истории IQ-тест появился в Сети. Он состоит всего из трех математических задач.

Происшествия Жительницу Ленобласти заподозрили в избиении ребенка кухонным молотком По данным следствия, мать оставила девочку на попечение этой женщины, а та 22 июля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избила ребенка предположительно молотком для отбивания мяса, в том числе по голове.

Армия и оружие ВВС Израиля атаковали Сирию – SANA Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередная ракетная атака на Сирию была проведена 1 июля. Удары были нанесены по окрестностям Хомса и Дамаска.

Происшествия Северная Корея захватила российское судно «По словам представителей МИД КНДР, судно задержано за "нарушение правил въезда и пребывания на территории КНДР"», — сообщило диппредставительство.

Общество Названы самые редкие вакансии июля Сервис по поиску работы и сотрудников Работа.ру составил список редко встречающихся и необычных вакансий текущего месяца.

Армия и оружие Жители Североморска увидят атаку подводной лодки Ключевым эпизодом праздника в честь Дня Военно-морского флота России в Североморске станет показательная атака на подводную лодку.

Футбол Месси дисквалифицирован на 1 матч и оштрафован Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси получил 1-матчевую дисквалификацию и оштрафован на 1,7 тысячи евро за свои критические высказывания во время Кубка Америки, рапортует AS.

Шоу-бизнес Посвежевшая жена Гогена Солнцева улетает отдыхать с другим мужчиной Правда, подписчиков насторожил один интересный момент: жена Солнцева летит отдыхать без него, зато с другим мужчиной, а именно, со своим другом детства.