Футбол
Нойер ответил на вопрос о завершении карьерыМатч ТВ 10:39
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер заявил, что не собирается завершать профессиональную карьеру.
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Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
Певица Валерия заявила, что популярным артистам не следует продвигать своих детей в песенных конкурсах.
Обновлено в 09:32
Авто
Seat показал свой первый серийный электромобиль
Компания Seat презентовала свою первую серийную модель с полностью электрической силовой установкой — свежую версию маленького хэтчбека Mii.
Обновлено в 08:54
Экономика
Налоговая служба США начала проверку Uber
Налоговая служба США начала проверку транспортной компании Uber Technologies, следует из документа, направленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
Обновлено в 11:26
Авто
АвтоВАЗ отозвал в России более 900 автомобилей Lada Xray
Обновлено в 11:07
Политика
В России решили просчитать риски по вопросу возвращения в ПАСЕ
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин заявил, что руководство Госдумы сначала проконсультируется, а потом решит будет ли Россия участвовать в очередной сессии ПАСЕ.
Обновлено в 07:56
Общество
Умерла супруга президента Израиля
Нехама Ривлин, супруга президента Израиля Реувена Ривлина, умерла в возрасте 73 лет, сообщает Haaretz.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В Дагестане арестованы объекты недвижимости на 20 млрд рублей
В рамках расследования громкого уголовного дела о масштабных махинациях с земельными участками в Дагестане суд по ходатайству следствия наложил арест на 329 объектов недвижимого имущества на общую сумму более 20 миллиардов рублей, принадлежащих подозреваемым в преступлениях с землей.
Обновлено в 09:22
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Сообщения о взрывах в Дзержинске признали фейковыми
Несколько постов в социальных сетях о взрывах в Дзержинске были занесены Роскомнадзором в реестр запрещенной в России информации.
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский объявил о готовности к переговорам с Россией
Украина готова к контактам с Россией и выполнению Минских договоренностей для достижения мира в Донбассе, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:24
Армия и оружие
США после выхода из ДРСМД может разместить ракеты в Азии и Европе
США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Политика
СМИ: Алексей Миллер уходит из «Газпрома» на пост губернатора
Сам Миллер может занять пост губернатора Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 08:22
Религия
Мусульмане отмечают Ураза-байрам
У мусульман завершился один из самых строгих постов, который испытывал их веру в священный месяц Рамадан.
Обновлено вчера в 21:40
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Москве проверяют более 200 объектов после сообщений о минировании
В Москве проверяют анонимные интернет-сообщения о минировании более 200 объектов в разных частях города, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 11:06
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Политика
Греция официально потребовала от Германии 320 млрд евро репараций
Министерство иностранных дел Греции объявило, что выдвинуло Германии требование выплатить 320 млрд евро в качестве военных репараций за Первую и Вторую мировые войны.
Обновлено в 11:59
Политика
Председатель Счетной палаты обвинила чиновников в коррупции
Юрий Лапшин, председатель правительства Красноярского края: — В основе громких заявлений, невиданной ранее активности руководства Счетной палаты характерно только в отношении лесной отрасли, и только в последние несколько месяцев, лежит совсем не стремление навести порядок, а плохо скрываемое и вполне себе понятное желание отстоять семейный бизнес.
Обновлено в 08:30
Общество
Суд признал незаконной спорную реконструкцию Русского музея
Обновлено в 09:20
Хоккей
«Сент-Луис» сравнял счет в серии финала Кубка Стэнли с «Бостоном»
Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
Обновлено в 00:21
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Экономика
Правительство утвердило программу комплексного развития села
На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Футбол
Мать Неймара призвала сына простить девушку, обвинившую футболиста в изнасиловании
Мать нападающего «ПСЖ» Неймара Надин Сантос призвала сына простить девушку, ранее обвинившую игрока сборной Бразилии в изнасиловании.
Обновлено в 10:47
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
В «Шереметьево» происходят задержки с выдачей багажа пассажирам некоторых рейсов и отправкой багажа трансферных пассажиров, сообщила пресс-служба аэропорта в понедельник.
Обновлено вчера в 15:23
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Обновлено вчера в 07:32
Кино
Киноляп в сериале «Чернобыль» обсуждают в Сети
Обновлено вчера в 18:27