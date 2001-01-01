Футбол

Мануэль Нойер: «Хочу играть так долго, как позволит мое тело»Sports.ru 09:41

3 фото
Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Нойер: хочу играть в футбол так долго, насколько позволит моё тело

Чемпионат10:48

Нойер не планирует завершать карьеру

Спорт-Экспресс10:24

Нойер ответил на вопрос о завершении карьеры

Матч ТВ10:39

Нойер ответил на вопрос о завершении карьеры

Sportbox.RU10:39

Мануэль Нойер: Буду играть так долго, насколько позволит здоровье

Советский спорт10:43

Мануэль Нойер: «Хочу играть так долго, как позволит мое тело»

Sports.ru09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 11:10, Ашберн
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Общество

Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее

Обновлено в 09:12
Политика

В администрации Зеленского анонсировали аресты коррупционеров

Заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка ответил на вопрос, будет ли команда украинского лидера Владимира Зеленского реализовывать свой предвыборный лозунг «Весна придёт — сажать будем».
Обновлено в 09:46
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Политика

Путин на ПМЭФ встретится с главами мировых компаний

Помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков рассказал, что президент в рамках Петербургского международного экономического форума намерен встретиться с главами компаний и ведущими инвесторами, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 10:03
Политика

Красноярские власти обвинили тележурналиста Караулова в вымогательстве

Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
Обновлено в 04:34
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Обновлено в 11:03
Гаджеты

Объявлена дата выхода фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 4

Компания Xiaomi объявила о том, что фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 будет представлен 11 июня.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Суд в Киеве арестовал убивших ребенка полицейских

Голосеевский райсуд Киева во вторник, 4 июня, арестовал двух полицейских, в результате стрельбы которых погиб пятилетний ребенок из Переяслав-Хмельницкого.
Обновлено в 05:41
Общество

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Политика

Мэр Одессы попал в базу украинского сайта «Миротворец»

Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Обновлено в 06:22
Общество

В Рособрнадзоре опровергли информацию, что наблюдателям ЕГЭ платят

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) опровергла информацию о том, что общественным наблюдателям платят за работу на Едином государственном экзамене (ЕГЭ).
Обновлено в 10:31
Политика

Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

Россия оспорила в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам украинской компании "Укрнафта", по которым Москва обязана выплатить Киеву компенсацию за утраченное в Крыму имущество в размере $44,4 млн, а также решения по искам других компаний.
Обновлено в 09:00
Политика

США ужесточили санкции в отношении Кубы

Администрация США объявила во вторник о применении дополнительных ограничительных мер в отношении Кубы.
Обновлено в 09:10
Футбол

«Валенсия» прямо на стадионе открыла памятник своему преданному фанату

Обновлено в 09:40
Происшествия

В Австралии четыре человека погибли в результате стрельбы

Обновлено в 07:50
Гаджеты

Apple перестала обновлять устаревшие модели iPhone

Apple больше не будет выпускать обновления операционной системы для устаревших моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:02
Технологии

Разработчик Payday 2 сократит 25% штата

Обновлено в 10:30
Общество

Японская актриса запустила сбор подписей против высоких каблуков

Обновлено вчера в 09:06
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Кино

Зрители обнаружили киноляп в сериале «Чернобыль»

Пользователи социальных сетей активно обсуждают обнаруженный киноляп в сериале «Чернобыль» американской кинокомпании НВО.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Два человека погибли при пожаре на юго-западе Москвы

Обновлено в 04:42
Технологии

YouTube и Twitch ввели ограничения для несовершеннолетних стримеров

После скандала YouTube ужесточила правила для пользователей и ввела новые меры предосторожности.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес

62-летняя звезда «Рабыни Изауры» опубликовала полуобнаженные снимки

В конце мая 62-летняя актриса Луселия Сантос опубликовала в Инстаграм снимки, где она предстала в шелковом боди.
Обновлено в 07:23
Экономика

Правительство утвердило программу комплексного развития села

На сайте правительства опубликовано постановление об утверждении госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Обновлено в 07:58
Экономика

РБК узнал суть миллиардных исков к Михаилу Абызову

Как пишет РБК, который ознакомился с исковыми требованиями, когда долги Группы Е4 стали превышать активы, ответчики начали создавать видимость финансовой состоятельности, чтобы привлечь новые кредитные средства.
Обновлено в 02:35
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное