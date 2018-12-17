Футбол

Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»
Спорт-Экспресс
13:00

"Ливерпуль" проводит очень хороший сезон, в прошлом году они играли в финале Лиги чемпионов, - цитирует голкипера официальный сайт "Баварии".
Спорт-Экспресс13:00

Подробнее о событии

Нойер: «„Ливерпуль“ не рад жеребьевке. Их команда уязвима»

Eurosport.ru16:27

Нойер: «Ливерпуль» уязвим, они явно были не рады, что им досталась «Бавария»

Чемпионат13:17

Мануэль Нойер: «Думаю, что „Ливерпуль“ не в восторге от жребия»

Спорт-Экспресс13:00

Нойер: «„Ливерпуль“ уязвим»

Евро-футбол.ру12:45

Мануэль Нойер: В «Ливерпуле» определенно не в восторге от выпавшего жребия

Советский спорт12:04

Нойер: «Прекрасно помним, что „Ливерпуль“ был в финале ЛЧ в прошлом сезоне»

Soccer.ru10:31

Нойер: «Ливерпуль» уязвим. Их не порадовало то, что им досталась «Бавария»

Sport24.ru12:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Футбол

«Зенит» и «Краснодар» сыграют с турками и немцами

В результате жеребьёвки Лиги Европы, которая прошла 17 декабря в швейцарском Ньоне, российским клубам, прошедшим в 1/16 финала, достались турецкий «Фенербахче» и немецкий «Байер».
Обновлено в 07:55
Футбол

«Алавес» и «Атлетик» сыграли вничью

Обновлено в 16:49
Футбол

Гол Сапаты принёс «Аталанте» победу в матче с «Лацио» в Серии А

Встреча команд состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо и завершилась со счётом 1:1. На 1-й минуте колумбийский нападающий «Аталанты» Дуван Сапата записал на свой счёт первый гол матча.
Обновлено в 16:32
Футбол

«Спартак» объявил о трансфере Айртона Лукаса

Обновлено в 07:11
Футбол

Парфенов заявил, что пока не готов возглавить «Спартак»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов отметил, что ему пока не хватает опыта для работы в таком клубе как «Спартак».
Обновлено в 18:01
Футбол

«МЮ» активировал опцию продления контракта с Марсьялем на год

Согласно источнику, клуб использовал соответствующую опцию и продлил контракт с 23-летним игроком на год.
Обновлено в 12:48
Футбол

Смолов пошутил про сало и «Спартак» в передаче «Потрогай это»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале на YouTube.
Обновлено в 15:45
Футбол

Филипе Луис пропустит около трёх недель из-за травмы

Встреча команд завершилась победой подопечных Диего Симеоне со счётом 3:2. Ожидается, что 33-летний бразильский защитник пропустит около трёх недель из-за травмы.
Обновлено в 12:19
Футбол

Защитник «Аякса» Де Лигт выиграл премию Golden Boy — 2018

Обновлено вчера в 19:28
Футбол

Капитан «Оренбурга» требует ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Защитник и капитан "Оренбурга" Андрей Малых заявил, что необходимо ужесточить лимит на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Обновлено в 16:20
Футбол

Старейший клуб мира сыграет с «Торпедо» летом 2019 года

Встреча пройдет в Москве на стадионе им. Эдуарда Стрельцова. «Шеффилд» – старейший клуб мира, основанный в 1857 году.
Обновлено в 10:21
Футбол

Гризманн посетил матч НБА «Бруклин» — «Атланта»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн после гостевого матча 16-го тура испанской Ла Лиги с «Вальядолидом» (3:2) решил посетить игру НБА.
Обновлено в 17:31
Футбол

Ибрагимович останется в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Шведский нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович останется в американском клубе, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:53
Футбол

Кононов призвал болельщиков «Спартака» не вмешиваться в дела клуба

Фанаты призвали руководство клуба отстранить игрока от основного состава и продать его в ближайшее трансферное окно.
Обновлено в 13:12
Футбол

Дмитрий Парфенов: Заболотный действительно много пахал и заслужил вызов в сборную России

Поверьте, человек реально своим трудом заслужил это. Человек действительно столько пахал.
Обновлено в 17:36
ещё по теме
Мануэль Нойер
Немецкий футболист
Немецкий футболист, вратарь и капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии. Участник двух чемпионатов Европы и трёх чемпионатов мира. Чемпион мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное