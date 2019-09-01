Футбол
Евро-футбол.руМануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар. Фернандеш планирует уладить последние формальности и поставить подпись под трудовым договором с «быками». Напомним, с 2014 по 2019 год Фернандеш защищал цвета московского «Локомотива».
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Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Газета.Ru 14:23
Общество
Ураган «Дориан» обрушился на Багамские острова
Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
Lenta.ru 14:29
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
Автоспорт
Квят занял седьмое место на Гран-при Бельгии
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Газета.Ru 10:51
Шоу-бизнес
Валерия и Пригожин приняли извинения Наргиз
Наргиз извинилась перед Валерией за свои бестактные слова в ее адрес. А певица и Иосиф Пригожин приняли извинения певицы.
Телепрограмма 10:48
Экономика
Швеция обложит банки новым налогом из-за военной угрозы от России
Шведское правительство планирует ввести новый налог для банков из-за наращивания военного присутствия России в Балтийском море, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление министерства финансов страны.
Ведомости 13:15
Происшествия
Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии
Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.
Газета.Ru 06:19
Общество
Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал
Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру 11:41
Гаджеты
Два процессора AMD Epyc 7742 ценой $13900 разгромили в Geekbench четыре процессора Intel Xeon Platinum 8180M за $52000
Даже если речь идет о четырех 28-ядерных Xeon Platinum 8180M, а это, на минуточку, 112 ядер и 224 потока.
iXBT.com 13:27
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва-2015» стала супругой короля Малайзии Мухаммада V в ноябре 2018 года.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:13
Шоу-бизнес
Бузову затравили за поход в ресторан в кружевном лифчике
Певица Ольга Бузова опубликовала в Instagram фотографию из ресторана в центре Москвы, на которой предстала в кружевном лифчике.
Lenta.ru 04:59
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области
В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК 14:54
Политика
Польша обвинила Россию в отсутствии интереса к «исторической правде»
По словам дипломата, на торжественные мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала войны, приглашены представители Евросоюза, НАТО, «Восточного партнерства», и Россия не входит ни в один из этих форматов.
Телеканал 360° 01:59
Религия
Фанар передал митрополиту Галльскому русские приходы во Франции
Синод Константинопольской церкви переподчинил архиерея Западноевропейского экзархата русских приходов, которые теперь будут находиться в ведении митрополита Галльского Эммануила.
Московский Комсомолец 11:57
Политика
Зариф: Иран может отказаться от нового сокращения ядерных обязательств
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран подготовил меры по третьему этапу сокращения обязательств в рамках ядерной сделки, добавив, что они жестче, чем предыдущие меры Ирана.
РИА Новости 10:19
Единоборства
Поветкин победил Фьюри по очкам
Российский боксер Александр Поветкин одолел британца Хьюи Фьюри в тяжелом бою, который длился полные 12 раундов.
Пятый канал вчера в 18:01
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Финансы
Власти Аргентины вводят контроль за покупкой долларов
Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
ТАСС 14:50
Хоккей
«Авангард» победил ЦСКА и впервые выиграл Кубок Открытия
Ответный матч команд состоится 27 октября и стартует в 17:10 по мск.
МК-Спорт 12:21
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Политика
Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
Lenta.ru вчера в 07:46
Происшествия
Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
Московский Комсомолец 14:28
Авто
Обновленная Lada 4x4 получит французскую «тележку»
В апреле сообщалось, что АвтоВАЗ решил прекратить поставки автомобилей Lada в Европу.
ФАН 13:44
Общество
Социолог Иммануил Валлерстайн скончался в США
В Нью-Йорке скончался известный социолог и неомарксист Иммануил Валлерстайн, который является основоположником теории мир-системного анализа.
РЕН ТВ 10:49
Футбол
Георгий Джикия: «Спартак» играл лучше «Зенита»
Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.
Спорт-Экспресс 15:00
Здоровье
Названы ранние признаки диабета
Специалисты из The Global Diabetes Community рассказали о симптомах диабета, которые люди могут спутать с признаками менее опасных заболеваний.
РИА Новости вчера в 21:11
Происшествия
Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12