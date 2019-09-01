Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта

Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар. Фернандеш планирует уладить последние формальности и поставить подпись под трудовым договором с «быками». Напомним, с 2014 по 2019 год Фернандеш защищал цвета московского «Локомотива».
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Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»

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СМИ: Фернандеш прилетел в Краснодар для подписания контракта с клубом

Sportbox.RU11:11

Источник: Мануэл Фернандеш прилетел в «Краснодар»

Sport.ru13:00

М. Фернандеш подпишет контракт с «Краснодаром»

Чемпионат13:44

Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для согласования контракта с «быками»

Sports.ru11:54

СМИ: Фернандеш прилетел в Краснодар для подписания контракта с клубом

Матч ТВ11:11

Источник: Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта

Спорт-Экспресс10:24
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Футбол

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Президент Аргентины Маурисио Макри подписал указ, предусматривающий введение ограничений на покупку долларов из-за падающего курса национальной валюты.
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Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
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Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси

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Социолог Иммануил Валлерстайн скончался в США

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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.
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Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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