Футбол
Евро-футбол.руМануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта
Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар. Фернандеш планирует уладить последние формальности и поставить подпись под трудовым договором с «быками». Напомним, с 2014 по 2019 год Фернандеш защищал цвета московского «Локомотива».
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Кино
«Джокера» показали на Венецианском кинофестивале
РЕН ТВ вчера в 23:11
Экономика
ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра
"Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.
Pravda.Ru 30 августа в 09:52
Происшествия
Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни
Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.
Lenta.ru 21:21
Армия и оружие
США нашли причину для ядерной войны
Lenta.ru 17:07
Общество
Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии
В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 21:35
Армия и оружие
Борисов заявил, что ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.
ТАСС 19:10
Происшествия
В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь
В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
Российская газета 01:09
Происшествия
Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники
Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Политика
Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ»
Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.
Коммерсантъ 05:48
Экономика
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты
По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.
Вести.Ru 21:57
Экономика
ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости 18:01
Игры
Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх
Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.
Ferra 09:34
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Армия и оружие
Госдеп США назвал операцию в Идлибе точным ответом террористам
Операция США в сирийском Идлибе была целенаправленным и точным ответом террористам.
Известия 16:14
Общество
В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана Дориан
В связи с надвигающимся ураганом Дориан на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация.
Коммерсантъ 20:38
Общество
В Петербурге открыли памятник Фаине Раневской
В Петербурге открылся памятник актрисе Фаины Раневской, сообщает в воскресенье на странице администрации муниципалитета "Озеро Долгое" в соцсети "Вконтакте".
DP.RU 09:53
Космос
Угроза Земле из космоса становится всё более явной
Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.
News.ru 10:14
Наука
Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет
Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.
Популярная механика 05:19
Космос
Космический лифт cможет перевозить астронавтов между орбитой Земли и Луной
Ученые из Кембриджского и Калифорнийского университетов о публиковали статью с п ланом по строительству «лифта» между Землей и Луной, утверждая, что это может значительно снизить стоимость космических путешествий.
МИР 24 21:25
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Происшествия
В Делегатском парке ребенок упал с аттракциона
Москва 24 09:06
Армия и оружие
В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги
В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.
ТК Звезда 22:05
Экономика
Создание участка платной трассы из Европы в Китай в Татарстане потребует 37,6 млрд рублей
Затраты на строительство участка скоростной автодороги Европа - Западный Китай в Татарстане превысят 37 млрд рублей.
ТАСС 21:12
Авто
Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid
Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.
ГЛАС.RU вчера в 15:35
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
РИА Новости 12:20
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета 15:37
Политика
На МАКС-2019 сломался новейший китайский ударный беспилотник
Новейший китайский ударный беспилотник Wing Loong II, презентация которого состоялась на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сломался.
Daily Storm 13:43
Политика
Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии
Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
RT на русском 20:58
Шоу-бизнес
Мисс Москва впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии
Обладательница титула «Мисс Москва — 2015» россиянка Оксана Воеводина впервые прокомментировала развод с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. О причинах расставания она говорить отказалась.
Телеканал 360° 16:30