Как сообщает Record, в воскресенье 33-летний футболист прибыл в Краснодар. Фернандеш планирует уладить последние формальности и поставить подпись под трудовым договором с «быками». Напомним, с 2014 по 2019 год Фернандеш защищал цвета московского «Локомотива».

Мануэл Фернандеш прибыл в Краснодар для подписания контракта

Экономика ЦБ предложил передать правительству полномочия в сфере техосмотра "Для недопущения дестабилизации рынка технического осмотра и рынка ОСАГО потребуется передать функции РСА в сфере технического осмотра правительству РФ", - отметили в ЦБ.

Происшествия Техасского стрелка уволили за несколько часов до бойни Американец Сет Этор, расстрелявший нескольких человек в городе Одесса (штат Техас), за несколько часов до преступления был уволен.

Общество Режим ЧС ввели из-за обмеления реки Лена в Якутии В Якутске и в городском округе Жатай объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за низкого уровня воды в реке Лена, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Происшествия В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.

Происшествия Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.

Политика Сенатор Мархаев пожалуется в прокуратуру на журналистов «РЕН ТВ» Сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подаст в прокуратуру жалобу на журналистов «РЕН ТВ» после инцидента во время избирательной кампании в Бурятии, где господин Мархаев баллотируется в мэры Улан-Удэ.

Экономика Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов.

Экономика ПФР предложил изменить механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получать всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Игры Процессор PlayStation 5 позволит снять многие ограничения в играх Ранее стало известно, что в PlayStation 5 (да и в Xbox Scarlett) будут использоваться процессоры AMD с архитектурой ядер Zen 2. По мнению Эша, это отличный выбор.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Общество В Южной Каролине объявлена эвакуация из-за урагана Дориан В связи с надвигающимся ураганом Дориан на всем побережье штата Южная Каролина объявлена эвакуация.

Общество В Петербурге открыли памятник Фаине Раневской В Петербурге открылся памятник актрисе Фаины Раневской, сообщает в воскресенье на странице администрации муниципалитета "Озеро Долгое" в соцсети "Вконтакте".

Космос Угроза Земле из космоса становится всё более явной Изобретение американцев призвано предотвратить столкновение Земли с опасными астероидами за счёт отклонения астероидов от их траектории посредством кинетического удара.

Наука Светодиодные лампы останутся в прошлом: новый свет Максим Гарькуша Матчасть В "лампе Шешина" (по фамилии заместителя заведующего кафедрой вакуумной электроники МФТИ) свет дает люминофор, которым покрыта внутренняя сторона вакуумной колбы; свечение люминофора вызывает поток электронов с катода в цоколе.

Космос Космический лифт cможет перевозить астронавтов между орбитой Земли и Луной Ученые из Кембриджского и Калифорнийского университетов о публиковали статью с п ланом по строительству «лифта» между Землей и Луной, утверждая, что это может значительно снизить стоимость космических путешествий.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Армия и оружие В вузах РВСН прошли торжественные мероприятия принятия военной присяги В высших учебных заведениях Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) прошли торжественные мероприятия приведения к военной присяге курсантов первого курса.

Авто Toyota представила современную версию Camry SL Hybrid Восьмое поколение немного отличается. Японский производитель шокировал многих, когда представил современную версию Camry.

Происшествия В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына Районный суд в Башкирии арестовал мать годовалого ребенка, тело которого нашли закопанным на придомовом участке, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Футбол Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.

Политика На МАКС-2019 сломался новейший китайский ударный беспилотник Новейший китайский ударный беспилотник Wing Loong II, презентация которого состоялась на международном авиасалоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском, сломался.

Политика Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве.