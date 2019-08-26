«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.

с чего всё началось

Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре». Краснодарский клуб предложил футболисту контракт по схеме «1+1». Напомним, что у Фернандеша этим летом истек контракт с «Локомотивом», а по новому соглашению стороны не смогли договориться.

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