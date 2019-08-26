Футбол

Soccer.ruSoccer.ruМануэл Фернандеш получил предложение от «Краснодара»

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре». Краснодарский клуб предложил футболисту контракт по схеме «1+1». Напомним, что у Фернандеша этим летом истек контракт с «Локомотивом», а по новому соглашению стороны не смогли договориться.
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с чего всё началось

«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.
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«Краснодар» нацелился на Фернандеша. Вариант рискованный, но португалец может помочь

Спорт-Экспресс09:10

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Sport.ru01:58

«СЭ»: «Краснодар» предложил Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1»

Sports.ruвчера в 16:28
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
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