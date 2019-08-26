Футбол
Soccer.ruМануэл Фернандеш получил предложение от «Краснодара»
|5′
Гжегож Крыховяк
|38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
|42′
Тонни Триндаде де Вильена
|46′
|55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
|56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
|68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
|71′
|72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
|75′
|83′
Брайан Идову
|84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Краснодар
|Вратарь
39
|Защитник
3
5
98
|Полузащитник
10
14
89
|Нападающий
93
Локомотив
|Вратарь
1
|Защитник
2
3
5
14
27
|Полузащитник
6
7
|Нападающий
17
Бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре». Краснодарский клуб предложил футболисту контракт по схеме «1+1». Напомним, что у Фернандеша этим летом истек контракт с «Локомотивом», а по новому соглашению стороны не смогли договориться.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
Политика
Владимир Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский немерен предложить Верховной раде в качестве кандидата на должность премьер-министра страны заместителя руководителя офиса главы государства Алексея Гончарука, сообщает 27 августа «Украинская правда».
REGNUM 09:21
Происшествия
Против Абызова возбуждено новое уголовное дело
Следственный комитет возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова.
RT на русском 05:59
Экономика
Путин назвал «медленным» рост реальных доходов россиян
Во время совещания по экономическим вопросам глава РФ Владимир Путин заявил, что у него вызывает беспокойство ситуация медленного роста реальных доходов жителей страны.
Общественная служба новостей вчера в 08:17
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Футбол
«Русенборг» — «Динамо» Загреб: прогноз Константина Генича на игру Лиги чемпионов
Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Русенборг» — «Динамо» Загреб в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Чемпионат 07:00
Происшествия
На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру
В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.
REGNUM 09:32
Общество
Пельмень Кондольский из Троицка собирается сменить имя
Сегодня, 27 августа, 19-летний Пельмень Кондольский рассказал журналисту «Челябинск Сегодня», что планирует вернуть своё старое имя и снова стать Ромой Грошевым.
Челябинск Сегодня 04:43
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Происшествия
В Дагестане два ребенка погибли от удара током
Как сообщили "РГ" в МЧС Дагестана, двое детей играли в частном доме с розетками и получили удар электрическим током.
Российская газета 08:53
Здоровье
Прокуратура проверит больницы Нижнего Тагила после увольнения хирургов
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле следят за ситуацией с массовым увольнением хирургов и отметил, что «главным образом вопрос для серьезной реакции региональной власти и министерства здравоохранения».
Коммерсантъ Екатеринбург 01:55
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Теннис
Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
Известия вчера в 21:51
Общество
В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.
RT на русском 09:20
Культура
Паспарту из «Форта Боярд» посетил выставку Айвазовского в Кронштадте
Как передает корреспондент «СПб ведомостей», Исполнитель роли Паспарту в легендарной телепередаче «Форт Боярд» посетил Кронштадт, где 27 августа побывал на выставке художника Айвазовского.
Санкт-Петербургские ведомости 08:55
Футбол
Экс-футболист Савин признался, что участвовал в договорном матче
RT на русском 08:06
Общество
Пенсионный фонд переходит на электронные трудовые книжки
Руководство Пенсионного фонда заверило граждан России, что проблем с переходом на новый формат трудовых книжек не будет, поскольку в ведомстве наработан большой опыт по ведению базы данных о пенсионных правах.
Go64.ru 07:32
Футбол
«Рубин» подшутил над ЦСКА в день рождения клуба
27 августа московский ЦСКА празднует день рождения. Столичной команде исполнилось 108 лет.
Газета.Ru 06:25
Происшествия
Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе
67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Полковника Медоева убрали из ФСБ из-за двойного гражданства
Издание Russian Deadline назвало официальную причину увольнения из ФСБ полковника Марата Медоева, помощника главы столичного управления ФСБ Алексея Дорофеева и «героя» расследования журналиста Ивана Голунова о похоронном бизнесе в Москве.
Первое антикоррупционное 04:15
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Авто
Представлен бронированный BMW X5 Protection VR6
Как следует из названия, кроссовер BMW X5 Protection VR6 защищен по шестому классу стандарта VPAM.
Авторевю 07:59
Футбол
Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши»
Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.
Sport24.ru 09:35
Политика
Макрон объявил о конце «западной гегемонии»
Эпоха западного доминирования в мире закончилась из-за изменений в геополитике. Так считает президент Франции Эмманюэль Макрон.
BFM.ru 09:53