Футбол

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»Soccer.ru вчера в 19:46

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, 33-летним португальцем заинтересовалась "Парма". Ранее сообщалось о том, что Фернандеш не договорился о новом контракте с "Локо" и 1 июля станет свободным агентом.
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«Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша

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«Парма» может подписать Фернандеша в качестве свободного агента

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«Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша

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СМИ: «Парма» намерена подписать Мануэла Фернандеша

Матч ТВвчера в 20:10

Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»

Газета.Ru01:41

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»

Soccer.ruвчера в 19:46

СМИ: «Парма» проявляет интерес к Мануэлу Фернандешу

Спорт-Экспрессвчера в 19:23
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В Генпрокуратуре предупредили об угрозе мусорного коллапса

"Ситуация еще не приобрела неотвратимого характера, ее можно и нужно решать, иначе она может приобрести масштаб настоящего коллапса", — заключил Буксман.
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Спасатели нашли тело ребенка, пропавшего в Кабардино-Балкарии

"Во вторник спасатели нашли тело ребенка в подмостовом пространстве реки Черек, возле селения Октябрьское и передали его следственно-оперативной группе", - сказал собеседник агентства.
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Происшествия

Совладелец S7 поставил вопрос о безопасности SSJ 100

Катастрофа, в которой погибла супруга Филева Совладелец группы S7 Владислав Филев возглавил в комиссии РСПП по транспорту подкомиссию по авиационной и космической деятельности в начале июня.
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Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Трамп задремал во время речи королевы

Президент США Дональд Трамп едва не заснул во время приветственной речи английской королевы Елизаветы II на банкете в Букингемском дворце.
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Первый вице-губернатор Красноярского края Сергей Пономаренко на сессии Заксобрания во вторник обвинил тележурналиста Андрея Караулова в вымогательстве денег за отказ от выпуска в эфир сюжетов о ситуации в регионе.
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Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
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Противник храма в Екатеринбурге стал фигурантом уголовного дела

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Матери в 2018 году оставили в роддомах почти 3 тыс. детей

Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
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Здоровье

Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах

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На Украине суд арестовал двух полицейских, ранивших ребенка

"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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Движение по «Сортавале» закрыли из-за крупного ДТП

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Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»

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Мэра Одессы внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец»

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Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
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В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»

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Аномальные испытания OmegA показали на видео

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