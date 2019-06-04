Футбол
Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»Soccer.ru вчера в 19:46
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, 33-летним португальцем заинтересовалась "Парма". Ранее сообщалось о том, что Фернандеш не договорился о новом контракте с "Локо" и 1 июля станет свободным агентом.
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Главной особенностью экшена станет выбор протагониста — им может стать абсолютно любой игровой персонаж, у которого будет полный набор анимаций, озвучка и черты характера, «создаваемые и управляемые игровыми системами».
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Зеленский готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе предстоящего визита в Брюссель намерен обсудить стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО, заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире "Телевизионной службы новостей" на канале "1+1".
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Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
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Около 3 тыс. детей были оставлены матерями при рождении в прошлом году, эта цифра меньше, чем было ранее.
Обновлено в 05:03
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Майский указ по повышению зарплат медикам не выполнили в 50 регионах
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"Голосеевский районный суд Киева арестовал на 60 суток полицейских, которые застрелили 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком", - сообщил корреспондент телеканала из зала суда.
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Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
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Движение по «Сортавале» закрыли из-за крупного ДТП
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В топ-30 вошли 17 вузов из Москвы и Московской области, четыре университета из Санкт-Петербурга два - из Томска, а также Новосибирский госуниверситет, ННГУ им. Лобачевского и пять федеральных университетов.
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Россия оспорила в Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты»
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Мэр Одессы Геннадий Труханов попал в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец».
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Аномальные испытания OmegA показали на видео
Огневые испытания проходили в штатном режиме, но затем, когда инженеры решили позволить двигателю проработать дольше допустимого, из сопла вылетели искры и горящие осколки, что в корпорации сочли аномальным.
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