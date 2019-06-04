Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»Soccer.ru вчера в 19:46

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, 33-летним португальцем заинтересовалась "Парма". Ранее сообщалось о том, что Фернандеш не договорился о новом контракте с "Локо" и 1 июля станет свободным агентом.

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»

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