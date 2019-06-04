Футбол

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»Soccer.ru вчера в 19:46

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в Италии. По информации источника, 33-летним португальцем заинтересовалась "Парма". Ранее сообщалось о том, что Фернандеш не договорился о новом контракте с "Локо" и 1 июля станет свободным агентом.
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Итальянская «Парма» заинтересована в игроке «Локомотива»

Газета.Ru01:41

«Парма» может подписать Фернандеша в качестве свободного агента

Чемпионатвчера в 23:40

Мануэл Фернандеш может перейти в «Парму»

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«Парма» хочет подписать Мануэла Фернандеша

Sports.ruвчера в 22:48

«Парма» планирует подписать Мануэля Фернандеша

Sport24.ruвчера в 20:56

СМИ: «Парма» проявляет интерес к Мануэлу Фернандешу

Спорт-Экспрессвчера в 19:23
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
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Роскачество обнаружило кишечную палочку в чайных пакетиках

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Ученые впервые создали лазер на органическом диоде с накачкой током

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Происшествия

Вылетевший в Берлин Boeing 737 экстренно вернулся во Внуково

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Общество

Умерла супруга президента Израиля

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Экономика

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Хоккей

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Хоккеисты "Сент-Луис Блюз" на своей арене обыграли "Бостон Брюинз" в четвертом матче финальной серии плей-офф НХЛ и сравняли счет в противостоянии.
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Футбол

«Зенит» попал в двадцатку лучших клубов рейтинга УЕФА

Рейтинг команд опубликован на сайте футбольной ассоциации. Сине-бело-голубые заняли в списке из 450 команд 19-е место.
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Футбол

Глушаков отреагировал на пост Урганта

На фотокарточке запечатлены капитан «красно-белых» вместе с капитанами «Зенита» Артёмом Дзюбой и ЦСКА Игорем Акинфеевым, которые представляют новую форму клубов на сезон 2019/20.
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Происшествия

В Твери семь человек пострадали при столкновении маршрутки со столбом

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Происшествия

Пять человек погибли в результате стрельбы в Австралии

В результате пять человек погибли, число раненых неизвестно. Об этом сообщает The Daily Mail Australia.
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Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

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Игры

В КПРФ осудили скандальную компьютерную игру «Sex with Stalin»

В КПРФ осуждают скандальную игру "Sex with Stalin", об этом заявила РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова.
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Во время интервью у Давыденко спросили, поступали ли в ее адрес угрозы. В ответ глава Счетной палаты перестала говорить и начала плакать.
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Происшествия

Генерал СК Никандров вышел из колонии

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Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Двое осужденных скончались после драки в колонии в Кузбассе

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Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского об импичменте

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Обновлено в 07:04
Общество

В России могут появиться дополнительные алименты на детей

Отмечается, что предлагается взыскивать дополнительные алименты с мамы или папы, проживающих отдельно от ребенка, чтобы обеспечить его жильем.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Совладелец S7 Филев поставил вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы аналогичного лайнера в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 06:57
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Политика

Помпео призвал РФ «сделать больше» для расследования крушения MH17

Государственный секретарь США Майк Помпео призвал Россию "сделать больше" для расследования катастрофы рейса малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 16:33
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Число жертв тулунского маньяка возросло до 24

Задержанный после 18 лет поисков серийный насильник из Иркутской области сознался еще в 13 преступлениях, общее число пострадавших достигло 24 человек, среди которых несколько несовершеннолетних девочек, отметили в региональном управлении СКР.
Обновлено в 05:26
Общество

Верховный суд Испании заблокировал эксгумацию останков Франко

Верховный суд Испании заблокировал решение правительства об эксгумации останков диктатора генерала Франсиско Франко для перезахоронения.
Обновлено в 07:34
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
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