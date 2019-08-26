Футбол

Bookmaker-ratings.ruBookmaker-ratings.ruМануэл Фернандеш может перейти в «Краснодар»

Краснодар — Локомотив
1 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 24 августа
Стадион «Краснодар»
5′
Гжегож Крыховяк
38′
Дмитрий Живоглядов
Магомед Сулейманов
42′
Тонни Триндаде де Вильена
46′
55′
Рифат Жемалетдинов
Вандерсон Соуза
56′
Даниил Уткин
Юнес Намли
68′
Тонни Триндаде де Вильена
Руслан Камболов
71′
72′
Антон Миранчук
Алексей Миранчук
Иван Игнатьев
Маркус Берг
75′
83′
Брайан Идову
84′
Федор Смолов
Лука Джорджевич
Как утверждает «Спорт-Экспресс», бывший полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш ведет переговоры с «Краснодаром». По данным источника, 33-летнему португальцу предлагают контракт по схеме «1+1». Фернандеш покинул «Локомотив» по истечении контракта.
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с чего всё началось

«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

«Краснодар» предложил португальскому полузащитнику Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1». 33-летний португалец не дождался предложения от своего прежнего клуба — «Локомотива» — и пока находится в статусе «игрок без клуба», работая в Лиссабоне по индивидуальной программе.
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Бывший хавбек «Локомотива» Фернандеш может оказаться в «Краснодаре»

Sport.ru01:58

«Краснодар» предложил Фернандешу контракт по схеме «1+1»

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СМИ: Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Sportbox.RUвчера в 16:44

СМИ: Мануэл Фернандеш может продолжить карьеру в «Краснодаре»

Матч ТВвчера в 16:44

«Краснодар» начал переговоры с Фернандешем

Metaratingsвчера в 16:41

«СЭ»: «Краснодар» предложил Мануэлу Фернандешу контракт по схеме «1+1»

Sports.ruвчера в 16:28

Мануэл Фернандеш получил предложение от «Краснодара»

Soccer.ruвчера в 17:23
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