Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»Sportbox.RU 09:55

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш высказался об информации, что он согласовал личный контракт с турецким «Гезтепе».

Мануэл Фернандеш: «Ни с кем не подписывал контракт»

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